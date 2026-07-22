राज्यसभा में विपक्ष ने चलाया 'ब्रह्मास्त्र', जानिए क्या है Rule 267 और क्यों हुई इसकी डिमांड

राज्यसभा में विपक्ष ने NEET विवाद, छात्र प्रदर्शन, राहुल गांधी की हिरासत और लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर Rule 267 के तहत चर्चा की मांग की है. जानिए यह क्या है, इसका इस्तेमाल कब और कैसे होता है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 22, 2026, 10:54 PM IST
राज्यसभा में विपक्ष ने चलाया 'ब्रह्मास्त्र', जानिए क्या है Rule 267 और क्यों हुई इसकी डिमांड
अगर किसी विषय पर चर्चा के लिए नियमों में पहले से कोई अलग व्यवस्था मौजूद हो, तो रूल 267 लागू नहीं किया जाता. (Photo from IANS)
  • विपक्ष ने NEET, छात्र प्रदर्शन और राहुल गांधी की हिरासत पर चर्चा के लिए Rule 267 का नोटिस दिया
  • इस रूल के तहत राज्यसभा का तय एजेंडा रोककर किसी अहम मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है
  • मल्लिकार्जुन खरगे ने NEET मुद्दे पर चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की
  • इससे पहले भी राम मंदिर, SIR और महंगाई जैसे मुद्दों पर Rule 267 के तहत नोटिस दिए जा चुके हैं

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा के रूल 267 को लेकर चर्चा है. बुधवार को विपक्ष ने जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत और NEET परीक्षा विवाद जैसे मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि NEET मामले पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. हालांकि, उपसभापति हरिवंश ने कहा कि रूल 267 का इस्तेमाल केवल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी बेहद असाधारण मामलों में किया जाता है.

क्या है Rule 267?

चलिए आपको बताते हैं रूल 267 क्या है और इसे क्या होता? दरअसल, यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत राज्यसभा को तय एजेंडा रोककर तत्काल चर्चा की मांग करने का अधिकार मिलता है. इसके लिए संबंधित सदस्य सभापति को नोटिस देता है. अगर सभापति अनुमति दे दें और सदन सहमत हो जाए, तो उस दिन का निर्धारित कामकाज स्थगित कर उसी मुद्दे पर चर्चा होती है. हालांकि, अगर किसी विषय पर चर्चा के लिए नियमों में पहले से कोई अलग व्यवस्था मौजूद हो, तो रूल 267 लागू नहीं किया जाता.

और पढ़ें: NEET पेपर लीक से लेकर राम मंदिर घोटाला मामले तक... संसद में इन मुद्दों पर गरजेगा विपक्ष, टकराव की तैयारी

विपक्ष ने किन मुद्दों पर मांगी तत्काल चर्चा

विपक्ष का कहना है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की हिरासत, NEET (UG) परीक्षा से जुड़ा विवाद और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में बढ़ती नाराजगी जैसे मुद्दे बड़े हैं. विपक्ष ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई. विपक्ष चाहता है कि इन सभी मुद्दों पर संसद में तुरंत विस्तृत चर्चा हो.

पहले भी कई बार उठ चुकी है मांग

यह पहली बार नहीं है जब रूल 267 चर्चा में आया हो. इससे पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर भी इस नियम के तहत नोटिस दे चुके हैं. दिसंबर 2025 में मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की थी. वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी रूल 267 के तहत चर्चा कराने की मांग उठाई थी. हालांकि, पिछले साल राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने साफ किया था कि रूल 267 का इस्तेमाल केवल तय नियमों के दायरे में ही हो सकता है और यह लोकसभा के काम रोको प्रस्ताव जैसा प्रावधान नहीं है.

Rule 267 से जुड़े कुछ सवाल-जवाब

1. राज्यसभा का Rule 267 क्या है?

यह ऐसा नियम है, जिसके तहत किसी बहुत जरूरी मुद्दे पर सदन का तय कामकाज रोककर तत्काल चर्चा की मांग की जा सकती है.

2. विपक्ष ने Rule 267 का नोटिस क्यों दिया?

विपक्ष ने NEET विवाद, छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई, राहुल गांधी की हिरासत और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए नोटिस दिया.

3. क्या Rule 267 का इस्तेमाल हमेशा कर सकते?

इसका जवाब नहीं है. राज्यसभा के उपसभापति के मुताबिक, इसका इस्तेमाल केवल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी बेहद असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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