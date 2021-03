RSTV And LSTV Merger: संसद की कार्यवाही को प्रसारित करने वाले चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को खत्म किया जा रहा है. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक RSTV और LSTV दोनों को मर्ज किया जा रहा और इनका नाम बदला जा रहा है. अब दोनों सदनों की कार्यवाही को लोग संसद टीवी (Sansad TV) पर देख पाएंगे. यही नहीं यह चैनल काफी अपडेटेड होगा. यानी इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया जाएगा. Also Read - Don't make Rajya Sabha TV BJP TV says Congress | राज्यसभा टीवी को भाजपा टीवी नहीं बनाएं : कांग्रेस

राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के मर्जर और नाम बदलने को लेकर राज्यसभा सचिवालय कार्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है. पूर्व आईएएस अधिकारी रवि कपूर को इसमे अगले आदेश के आने तक के लिए संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है. बता दें कि साल 2019 में प्रसार भारती के सीईओ सूर्य प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी ने लागत में कटौती, चैनल के मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करना और विज्ञापन को लेकर सिफारिश की थी.

नई योजना के मुताबिक संसद टीवी पर दोनों सदनों की कार्यवाही को लाइव प्रसारित कनरे के लिए टीवी के पास अलग अलग दो मंच होंगे. राज्यसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों टीवी को मर्ज करने के अबतक खर्च हो रहे पैसों में कटौती हो सकेगी और सरकारी संसाधन की बचत होगी. बता दें कि राज्यसभा टीवी ने स्टूडियो और कार्यालय के लिए किराए पर 10-12 करोड़ रुपये खर्च किए है. बता दें कि सिविल सर्विसेस की तैयारी करने वाले व किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग अक्सर राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का सहारा लेते हैं.