बिना मुकाबला किए राज्यसभा पहुंचे 26 कैंडिडेट, बिहार में 6 नंबर के गेम से महागठबंधन ने फंसा दिया पेंच

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है. यहां सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं. 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.

राज्यसभा की 11 सीटों पर 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी. उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी.

10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले (निर्विरोध) के ही निर्वाचित हो गए हैं. कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे. इस वजह से ये नेता बिना वोटिंग के ही संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंच गए. अब बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है. इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा. वहीं, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 6 उम्मीदवार होने से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा.

बिहार की राज्यसभा सीटों पर महागठबंधन ने फंसा दिया पेंच
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर चुनाव होना है. NDA ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं. इसके बाद महागठबंधन ने एक उम्मीदवार उतारकर 5वीं सीट के लिए चुनाव को रोचक बना दिया है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 41 वोट चाहिए. NDA के पास 202 विधायक हैं. इस लिहाज से NDA के 4 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, जबकि 5 वें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 3 वोट की जरूरत पड़ेगी.

महागठबंधन को चाहिए कितने वोट?
महाठबंधन को अपने एक उम्मीदवार जिताने के लिए 6 वोट की जरूरत है. इसी वोट के जुगाड़ के लिए तेजेस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक की. लेफ्ट के विधायक अजय कुमार कहते है कि AIMIM के 5 वोटर BSP का एक वोट महागठबंधन को मिलेगा. वहीं, RJD विधायक सुरेंद्र राम और गौतम कृष्ण का दावा है कि समान विचार की पार्टियों का वोट महागठबंधन को ही मिलेगा और जीत होगी. AIMIM ने अभी तक अपना पत्ता नही खोला है. लेकिन, महागठबंधन को AIMIM और BSP पर भरोसा है.

राज्यसभा की कितने सीटों पर होना है चुनाव?
राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल में होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं. 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है. जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 NDA के पास हैं, जबकि 25 पर विपक्ष का कब्जा है. इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा.

निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार?
महाराष्ट्र से 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:-

  • शरद पवार (NCP-शरद)
  • रामदास आठवले (RPI-आठवले)
  • विनोद तावड़े (BJP)
  • रामराव वडुकुटे (BJP)
  • माया इवनाते (BJP)
  • ज्योति वाघमारे (शिवसेना -शिंदे)
  • पार्थ पवार (NCP)

तमिलनाडु से 6 कैंडिडेट को निर्विरोध चुना गया है:-

  • तिरुची शिवा (DMK)
  • जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन (DMK)
  • एम क्रिस्टोफर तिलक (कांग्रेस)
  • एल के सुदीश (DMDK)
  • एम थंबीदुरई (AIADMK)
  • अंबुमणि रामदास (PMK)

पश्चिम बंगाल से 5 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हैं:-

  • राहुल सिन्हा (BJP)
  • बाबुल सुप्रियो (TMC)
  • पूर्व डीजीपी राजीव कुमार (TMC)
  • सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी (TMC)
  • कोएल मलिक (TMC)

असम से 3 कैंडिडेट चुन लिए गए हैं:-

  • जोगेन मोहन (BJP)
  • तेरोस गोवाला (BJP)
  • प्रमोद बोरो (UPPL)

तेलंगाना से 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:-

  • अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस)
  • वेम नरेंद्र रेड्डी (कांग्रेस)

छत्तीसगढ़ से 2 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं:-

  • लक्ष्मी वर्मा (BJP)
  • फूलो देवी नेताम (कांग्रेस)

हिमाचल प्रदेश से इकलौता कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच गया है:-

  • अनुराग शर्मा (कांग्रेस)

वोटिंग कब होगी?
16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी. उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी.

किस राज्य में खाली हैं कितनी सीटें?
हिमाचल प्रदेश में 1, असम में 2, हरियाणा में 2, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 5, महाराष्ट्र में 7, ओडिशा में 4, छत्तीसगढ़ में 2, तेलंगाना में 2 और तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं. इनके लिए चुनाव हो रहे हैं.

किन सदस्यों की वजह से खाली हुईं ये सीटें?

  • महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद शरद पवार (NCPSP), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना UBT), डॉ. भागवत कराड (BJP, डॉ. फौजिया खान ( NCP), धैर्यशील पाटिल (शिवसेना शिंदे गुट), रजनी पाटिल (कांग्रेस) और रामदास आठवले (RPI) का टर्म 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है. इसलिए ये सीटें खाली हो रही हैं.
  • ओडिशा से राज्यसभा सांसद ममता मोहंता (BJD), मुजीबुल्ला खान (BJD), सुजीत कुमार (BJD), निरंजन बिशी (BJD) का टर्म 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है. इस वजह से इन सीटों पर चुनाव होना है.
  • तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद एनआर एंलगो(DMK), पी. सेल्वारासु (DMK), एम थंबीदुरई (AIADMK), तिरुचि शिवा (DMK), कनिमोझी एनवीएन सोमू (DMK) और जीके वासन (तमिल मनीला कांग्रेस) का टर्म भी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है.
  • पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले (TMC), ऋतुब्रत बनर्जी (TMC), विकास रंजन भट्टाचार्य (CPIM) का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जबकि मौसम नूर (TMC) और सुब्रत बक्शी (TMC) की सीट 5 जनवरी से खाली पड़ी है.
  • असम से राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली (BJP), भुवनेश्वर ललिता(BJP) और अजीत कुमार भुइयां(असम जातीय परिषद) 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. इस वजह से ये सीटें खाली हो जाएंगी.
  • बिहार से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह (RJD), प्रेमचंद गुप्ता (RJD), रामनाथ ठाकुर (JDU), उपेंद्र कुशवाहा (RLSP) और हरिवंश नारायण सिंह (JDU) का टर्म 9 अप्रैल को पूरा हो जाएगा.
  • छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी (कांग्रेस) और फूलो देवी नेताम (कांग्रेस) 9 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे.
  • हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी (कांग्रेस) और रामचंद्र जांगड़ा (BJP) का टर्म 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है.
  • हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी (BJP) 9 अप्रैल को रिटायर हो रही हैं.
  • तेलंगाना से राज्यसभा सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस) और केआर सुरेश रेड्डी (कांग्रेस) 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं.

