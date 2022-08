Rakesh Jhunjhunwala Death Reason: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और ‘भारत के वारेन बफे’ कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का रविवार सुबह निधन हो गया. वह 62 वर्ष के थे. उनकी ‘नेटवर्थ’ 5.8 अरब डॉलर (46,000 करोड़ रुपये) थी. झुनझुनवाला की तरफ से हाल ही में शुरू की गई एयरलाइन ‘आकाश एयर’ के एक सूत्र ने बताया कि झुनझुनवाला को रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ा. उन्हें फौरन ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनका निधन हो चुका था. ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने कहा कि राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala Dies) को अचानक कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) हुआ जो उनकी मौत का कारण बना (Rakesh Jhunjhunwala Death Reason). वह क्रोनिक किडनी रोग से भी पीड़ित थे, क्रोनिक डायलिसिस पर थे और अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे. वह मधुमेह के रोगी भी थे और हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी.Also Read - राकेश झुनझुनवाला के बेहद करीब थी ये लग्जरी कार, अरबपति बिजनेसमैन के पास था इन कारों का कलेक्शन

Rakesh Jhunjhunwala had a sudden cardiac arrest which was the cause of his death. He was also suffering from chronic kidney disease, was on chronic dialysis & was responding well. He was diabetic and had recently undergone an angioplasty: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital https://t.co/IVNuLNvhYk

— ANI (@ANI) August 14, 2022