Kisan Andolan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुपर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने का एलान किया है. यह घोषणा तब की गई, जब इन कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले एक साल से दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर आंदोलन कर रहा है. हालांकि किसानों ने इस फैसले को अधूरा बताया है.

सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, 'उन्होंने अभी-अभी कानून वापस लिए हैं, उन्हें संसद में जाना चाहिए. आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है. वहां सब कुछ तय हो जाएगा. MSP गारंटी अधिनियम भी एक मुद्दा है. कमेटी बनेगी जो अन्य मुद्दों पर भारत सरकार से बात करेगी.

They've just taken laws back, they should go to Parliament. We have Samyukt Morcha meeting today. Everything will be decided there.MSP Guarantee Act is an issue too. Committee will be formed that will talk to GoI over other issues,can't keep agitating on all issues: Rakesh Tikait pic.twitter.com/Hhlw2XzY1k



राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं हो रहा है. आपसे किसने कहा कि आंदोलन समाप्त हो रहा है? जारी रहेगा संयुक्त मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) की 9 सदस्यीय कमेटी आज हो रही है. अगर सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, तो उन्हें वहां करना चाहिए. हम कानूनी तौर पर उन बातों पर काम करेंगे जो वे सम्मेलन में कहते हैं.

Agitation isn't ending. Who told you that the agitation is ending? It'll continue, the 9-member committee of Samyukt Morcha is being held today. If Govt wants to put forth their side, they should do it there. We'll legally work on things they say at the conference: Rakesh Tikait pic.twitter.com/MqV8vtkEK8

— ANI (@ANI) November 19, 2021