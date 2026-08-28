रक्षाबंधन पर थमी दिल्ली-NCR की रफ्तार, कालिंदी कुंज से मेरठ एक्सप्रेसवे तक रेंगती दिखीं गाड़ियां

रक्षाबंधन पर दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे. कालिंदी कुंज, गाजियाबाद, मेरठ एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम में घंटों गाड़ियां फंसी रहीं, पुलिस ने कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.

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रक्षाबंधन पर थमी दिल्ली-NCR की रफ्तार (Image: AI)

रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली-NCR की सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल देखने को मिल रहा है. गुरुवार रात से शुरू हुआ जाम शुक्रवार सुबह तक कई इलाकों में बना रहा. त्योहार पर लोग अपने परिवार से मिलने के लिए घरों से निकले, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ गई. कालिंदी कुंज, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर वाहन घंटों तक फंसे रहे. ट्रैफिक संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

कालिंदी कुंज से गाजियाबाद तक लंबा जाम

कालिंदी कुंज का ट्रैफिक जाम सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है. यहां गाड़ियों की लंबी कतारों के कई वीडियो सामने आए हैं. वहीं गुरुवार रात गाजियाबाद में भी हालात काफी खराब रहे. NH-24, ताज हाईवे, सेक्टर-62 और अंबेडकर नगर रोड जैसे कई रास्तों पर लंबा जाम लगा. कई लोगों का दावा है कि उन्हें करीब आठ घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा. पुलिस ने कई जगह वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजकर ट्रैफिक कम करने की कोशिश की.

फ्री बस सेवा से बस अड्डों पर बढ़ी भीड़

रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया था. इसका असर बस अड्डों पर साफ दिखाई दिया. कई जगह यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. बसों में जगह कम पड़ने पर लोग छतों तक चढ़ते नजर आए. दिल्ली-NCR के कई मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ गई. नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भी काफी भीड़ रही और कई लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा.

देखें Video-

#WATCH | Delhi: Traffic snarl in the Kalindi Kunj area as people head out to celebrate Raksha Bandhan with their loved ones. pic.twitter.com/zWDPRnEdn7 — ANI (@ANI) August 28, 2026

खराब मौसम ने भी बढ़ाई परेशानी

त्योहार के साथ खराब मौसम ने भी ट्रैफिक की समस्या को बढ़ा दिया. दिल्ली-NCR के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से घूमने और परिवार से मिलने निकले. नैनीताल और हल्द्वानी से सामने आए वीडियो में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. बारिश और मौसम खराब होने की वजह से कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय कार और दूसरे निजी वाहनों से सफर करते नजर आए.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

ट्रैफिक बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कई जगह मोर्चा संभाला. जाम वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए और जरूरत के हिसाब से वाहनों को डायवर्ट किया गया. हालांकि, वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण कई जगह ट्रैफिक सामान्य होने में काफी समय लगा. रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार पर हर साल सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ बढ़ती है. इस बार भी दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में इसका असर साफ देखने को मिला.