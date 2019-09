नयी दिल्ली: करीब 70 साल तक वकालत करने वाले राम जेठमलानी ने फौजदारी मुकदमों से लेकर आर्थिक और कारोबारी विवाद और संवैधानिक मामलों में अदालतों में दलीलें रखीं. एक वकील के तौर पर जेठमलानी 1959 में सुर्खिंयों में आए. तब वह के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अभियोजकों की टीम में थे. इस मामले में नौसेना कमांडर पर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या का मुकदमा चलाया गया था.

An eminent lawyer, Jethmalani’s political life had many flavours!

Read @ANI Story | https://t.co/izeDuYoYmk pic.twitter.com/OzwGBn8JUO

— ANI Digital (@ani_digital) September 8, 2019