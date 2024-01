Ram Mandir Ayodhya: तीसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़, बढ़ाया गया रामलला के दर्शन का समय

Ram Mandir Ayodhya: 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. पहले और दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. आज यानी तीसरे दिन भी हजारों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार राम मंदिर में आ रहे भक्तों को लेकर अपडेट ले रहे हैं. वहीं, मंदिर के अंदर और भारत भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं. मंदिर में दर्शन के लिए 7 बजे पहली एंट्री दी जा रही है. रात 10 बजे तक इसी तरह से लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. केवल भोग के दौरान कुछ देर के लिए लोगों को रोक दिया जाता है.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On the third day after the Pran Pratishtha, devotees throng the Ram Temple to have darshan of Shri Ram Lalla pic.twitter.com/2yKKY2aGN7

