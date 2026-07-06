राम मंदिर चढ़ावा चोरी: SIT जांच के बीच ट्रस्ट की आज अहम बैठक- 5 बड़े एजेंडों पर चर्चा, चंपत राय की हो जाएगी छुट्टी!

राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की खबरों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है. इस बीच आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए सोमवार को अहम बैठक बुलाई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/ram-mandir-chadava-chori-trust-meeting-today-champat-rai-and-anil-mishra-might-be-out-8466437/ Copy

राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का दृश्य @Shri Ram Janmbhoomi Teerth Instagram

चढ़ावा चोरी की SIT जांच के बीच मंदिर ट्रस्ट ने बुलाई अमह बैठक

ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में होगी यह मीटिंग

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर बहुमत से होगा फैसला

15 जुलाई के बाद दान चोरी मामले की FIR दर्ज करा सकती है SIT

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर पूरे देश में नाराजगी का माहौल है. मंदिर में चढ़ावे की इस चोरी पर विशेष जांच दल (SIT) की जांच तेज हो गई है. इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को अहम बैठक होने जा रही है. दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में 5 बड़े एजेंडों पर चर्चा होनी है, जिनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला होना है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. दान चोरी की खबरों के तूल पकड़ने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 26 जून को ट्रस्ट को अपना इस्तीफा भेज दिया था और इस उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है.

बैठक में चंपत राय-अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा

सोमवार को होने वाली इस बैठक में बहुमत के आधार पर यह फैसला होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं? सूत्रों की मानें तो आज इस बैठक में दोनों छुट्टी तय है. इस बार इस बैठक को कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ही लीड करेंगे. यह पहली बार होगा, जब 5 फरवरी 2020 को बने इस ट्रस्ट की कोई बैठक को चंपत राय लीड नहीं करेंगे. इस बैठक से पहले मंदिर ट्रस्ट की जितनी भी बैठकें हुईं, सभी को चंपत राय ही लीड करते थे. वह ही ऐसी बैठकों की सूचना देने से लेकर एजेंडा तक की जानकारी सदस्यों को देते थे.

15 जुलाई के बाद FIR दर्ज करा सकती है SIT

खबरें हैं कि इस मामले की जांच कर रही SIT 15 जुलाई के बाद इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर FIR दर्ज करा सकती है. इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है. इस बैठक के में दोनों के इस्तीफा पर चर्चा के अलावा, दान पेटियों की रकम पर SIT की रिपोर्ट पर चर्चा,मंदिर की व्यवस्था और भावी योजनाओं की समीक्षा, 2025-26 की ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट को मंजूरी, अन्य जरूरी प्रस्तावों पर चर्चा होगी.

पुलिस ने रिकवर किए CCTV कैमरों की डिलीट फुटेज

दान चोरी की इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही है. चढ़ावा चोरी के आरोपी जुराबों और जेब में नोट छिपा-छिपाकर ले जाते थे. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने IT एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए हैं. फुटेज में आरोपी चोरी करते दिख रहे हैं. हालांकि आरोपियों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं. अब पुलिस इन फुटेज की क्वॉलिटी बेहतर कराने में जुटी है.

अब दान की रकम के ₹80 लाख बरामद

चढ़ावे की चोरी हुई रकम में अभी तक पुलिस ने करीब 80 लाख रुपये की राशि बरामद कर ली है. इसमें सबसे ज्यादा 20.39 लाख रुपये अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये, मनीष यादव 2 लाख रुपये, रामशंकर यादव से 1 लाख रुपये बरामद हुए हैं.