राम मंदिर को मिले चंदे की कैसे होती है गिनती, पैसा-जेवर कहां होता है जमा? चंपत राय से हुई पूछताछ- कई सवालों के नहीं दे पाये जवाब

चंपत राय ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि चंदे में कोई हेरफेर न हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी. उन्होंने बताया कि मामले का पता लगते ही वह खुद ही सक्रिय हो गये और FIR भी दर्ज करवाया.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 30, 2026, 12:05 PM IST
Ram Mandir
चंपत राय ने स्वीकारा कि चंदे में हेरफेर न हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी. (File Photo: ANI)
  • राम मंदिर को मिले चंदे की गिनती और प्रबंधन को लेकर जांच तेज.
  • जांच में बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य सबूतों की पड़ताल जारी.
  • मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है. अयोध्या पुलिस ने सोमवार (जून, 29, 2026) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान दर्ज किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों और मंदिर के चंदा प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं. जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से Zee News ने बताया, एक पुलिस टीम ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की. जांच अधिकारियों ने चंपत राय से चंदा संभालने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी. इसमें भक्तों की तरफ से दिए गए नकद पैसे और अन्य कीमती सामान को लेने, गिनने, सुरक्षित रखने और बाद में बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया शामिल है. पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए. जरूरत पड़ी तो उनसे फिर पूछताछ होगी.

‘राम मंदिर के चंदा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं’

पूछताछ में चंपत राय ने बताया कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है. इसकी जानकारी मिलते ही वह सक्रिय हो गए थे. संदिग्धों को पकड़ा. FIR भी कराई. उन्होंने स्वीकार किया कि चंदे में कोई हेरफेर न हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी. टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी.

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रिश्तेदारों को कैसे मिला मंदिर में काम?

पूछताछ में जब चंपत राय से पूछा गया कि रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? इस पर चंपत उन्होंने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया. इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही. चंपत राय ने अनिल व गोपाल राव का भी जिक्र किया और बताया कि लोगों को रखने में उनकी रिकमंडेशन भी होती थी.

पहली बार दर्ज हुआ चंपत राय का बयान

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ का उद्देश्य यह समझना था कि मंदिर के चंदे को संभालने की व्यवस्था कैसे काम करती है. साथ ही यह पता लगाना था कि अलग-अलग चरणों में किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी और क्या किसी नियम की कमी के कारण कथित गड़बड़ी का मौका मिला. यह पहली बार है जब 27 जून को ट्रस्ट के महासचिव पद से हटने के बाद चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है. इसी समय पुलिस ने कथित चंदा चोरी मामले में FIR भी दर्ज की थी.

जांच अधिकारी चंपत राय के बयान को बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और अन्य जानकारी से मिला रहे हैं. ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी चंपत राय के साथ इस्तीफा दिया है. पुलिस जल्द ही अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज कर सकती है. ट्रस्ट से जुड़े कई अन्य लोगों के बयान पहले ही लिए जा चुके हैं या अभी लिए जा रहे हैं.

कौन हैं चंपत राय?

चंपत राय (79) बिजनौर जिले के एएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान (Chemistry) के शिक्षक रह चुके हैं. वह राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से लंबे समय से जुड़े रहे हैं. राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने करीब डेढ़ साल अलग-अलग जेलों में बिताए. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई का काम छोड़कर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लिए काम करना शुरू किया. समय के साथ वह VHP में ऊंचे पदों तक पहुंचे और अब इसके उपाध्यक्ष हैं. जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बनाया तो 2020 में चंपत राय को इसका महासचिव बनाया गया था. ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से ही मंदिर से जुड़े कई बड़े फैसलों में चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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