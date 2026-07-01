राम मंदिर में काउंटिंग व्यवस्था बदली, अब जमीन पर बैठकर होगी दान में मिले पैसों की गिनती

Ram Mandir Counting Rule: राम मंदिर की काउंटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है. अब डबल चेकिंग, नया ड्रेस कोड, सीसीटीवी निगरानी और सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं.

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ram mandir donation theft (Image: AI)

काउंटिंग से पहले होगी कर्मचारियों की दोहरी जांच

मोबाइल और बैग ले जाने पर रोक

अब जमीन पर बैठकर होगी पैसों की गिनती

सीसीटीवी निगरानी में चलेगी पूरी काउंटिंग प्रक्रिया

Ram Mandir Counting Rule: अयोध्या के राम मंदिर में काउंटिंग व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब काउंटिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए डबल चेकिंग, नया ड्रेस कोड और कई दूसरी व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं. इन बदलावों का मकसद काउंटिंग प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और साफ रखना है. नई व्यवस्था के तहत काउंटिंग करने वाले सभी कर्मचारियों को हाल में जाने से पहले दो बार चेकिंग से गुजरना होगा. इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा. सुरक्षा टीम हर कर्मचारी की पूरी जांच करेगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.

इसके साथ ही काउंटिंग हाल के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग या दूसरी कोई भी निजी चीज ले जाने पर रोक लगा दी गई है. कर्मचारियों को अपने जूते और चप्पल भी हाल के बाहर ही उतारने होंगे.

नया ड्रेस कोड भी हुआ लागू

काउंटिंग कर्मचारियों के लिए अब नया ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है. सभी कर्मचारियों को डार्क ब्लू रंग की ड्रेस पहननी होगी. इस ड्रेस में किसी तरह की जेब नहीं होगी. जेब नहीं होने से किसी भी चीज को अंदर ले जाने या बाहर निकालने की संभावना कम हो जाएगी. यह फैसला पूरी प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है.

कुर्सी-मेज की जगह अब जमीन पर होगी काउंटिंग

नई व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. अब कर्मचारी कुर्सी और मेज पर बैठकर काम नहीं करेंगे. सभी को जमीन पर बैठकर काउंटिंग करनी होगी. माना जा रहा है कि इससे काउंटिंग के दौरान हर गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी. साथ ही पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा नियंत्रण में रहेगी.

काउंटिंग हाल और उसके आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. सुरक्षाकर्मियों के साथ सिविल पुलिस भी तैनात की गई है. हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कर्मचारियों की आवाजाही होगी. बताया गया है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग 180 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी. साथ ही इस रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से लंबे समय तक सुरक्षित रखने की योजना पर भी काम चल रहा है.

नए कर्मचारियों की तैनाती

सूत्रों के अनुसार जिन कर्मचारियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उनकी जगह बैंक ने नए कर्मचारियों को लगाया है. वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने भी निगरानी के लिए अलग व्यवस्था की है. महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद मंदिर के रोजाना प्रबंधन की जिम्मेदारी गोपाल राव संभाल रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह मंदिर परिसर में रहकर मोबाइल के जरिए कई व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं. इसमें काउंटिंग व्यवस्था भी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस उनसे भी जल्द पूछताछ कर सकती है. फिलहाल वह मंदिर से जुड़े कई कामों की देखरेख कर रहे हैं, हालांकि वह ट्रस्ट के ट्रस्टी या पदाधिकारी नहीं हैं.