'गलती हुई तो एक्शन लेंगे...', राम मंदिर दान विवाद के बीच नृपेंद्र मिश्र की Zee News से खास बातचीत, जानें क्या कुछ बोले

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है. जी मीडिया से स्पेशल बातचीत में उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट ने खुद सरकार से विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आग्रह किया था. उन्होंने साफ किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ये दावा नहीं कर रहा कि सब कुछ पूरी तरह सही है. कुछ सवाल और शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच अब SIT करेगी. उनके अनुसार शुरुआती रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम रिपोर्ट लगभग 15 दिनों में सरकार को सौंपी जा सकती है. उन्होंने ये भी बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की आशंका और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ पहलुओं की भी पड़ताल की जाएगी. अगर जांच में बैंक कर्मचारियों या अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा. मिश्रा ने कहा कि फिलहाल ज्यादा टिप्पणी करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वो सीमित जानकारी ही साझा कर रहे हैं.
दरअसल, ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर में प्राप्त दान राशि के प्रबंधन पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपये की राशि के हिसाब-किताब में अंतर दिखाई दे रहा है. आरोपों के मुताबिक 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये तक की रकम को लेकर साफ जानकारी नहीं मिल रही है. इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए दान का पूरा और पारदर्शी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए. वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े किए.
हालांकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया है. ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक दान का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है. नकद, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई और अन्य माध्यमों से प्राप्त धनराशि का अलग-अलग लेखा-जोखा तैयार किया जाता है और नियमित ऑडिट भी कराई जाती है. ट्रस्ट से जुड़े संतों और पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं. उनका दावा है कि SIT की जांच पूरी होने के बाद वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी और सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा.
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