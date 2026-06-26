राम मंदिर चंदा विवाद: नोटों की गड्डी में होता था खेल... समझें 8 आरोपियों ने कैसे लूटा 'राम का खजाना'? कौन है सबसे बड़ा गुनाहगार?

Ram Mandir: इस प्रकरण में रामशंकर यादवको अहम किरदार माना जा रहा है. वह मंदिर की व्यवस्थाओं में सक्रिय दखल रखता था. गणना कक्ष की चाबी उसके पास थी.

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(पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि गड्डी बनाते समय उसमें ज्यादा नोट रखे जाते थे. photo credit, AI)

Ram Mandir: राम मंदिर चंदा चोरी केस में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पांच अन्य लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है. इसमें कई खुलासे हुए हैं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि गड्डी बनाते समय उसमें ज्यादा नोट रखे जाते थे और फिर बाद में उस गड्डी से नोट निकाल लिए जाते थे.

कौन है सबसे अहम किरदार ?

जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर के चढ़ावे की गणना में कथित अनियमितताओं और चोरी के मामले में कई लोगों की भूमिका जांच एजेंसियों के निशाने पर थी. इस प्रकरण में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को अहम किरदार माना जा रहा है. बताया जाता है कि वह मंदिर की व्यवस्थाओं में सक्रिय दखल रखता था और गणना प्रक्रिया की निगरानी भी करता था. गणना कक्ष की चाबी उसके पास रहने की बात सामने आई है.

मनीष यादव, जो टिन्नू यादव का भतीजा बताया जाता है, भी गणना प्रक्रिया में शामिल था और उसके पास से भी रकम मिलने की चर्चा हो रही है. अविनाश शुक्ला और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की भूमिकाओं की भी जांच हो रही है. वहीं, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र पर अनुकल्प व लवकुश के साथ कथित साजिश में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं.

वो आठ लोग, जिन्होंने चुराया चंदा

रामशंकर यादव टिन्नू – ट्रस्ट महासचिव चंपतराय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल मिला. यहां तक कि दानपात्रों की चाभियां भी इसी के पास पाई गईं.

अनुकल्प मिश्र – नकदी की गणना में संलग्न रहा कर्मी. इसी को गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है और सबसे पहले दबोचा गया. इसके कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख की बरामदगी हुई.

लवकुश मिश्र- रिश्ते में अनुकल्प मिश्र का बहनोई है. इसे ससुर व अनुकल्प के पिता रवींद्र मिश्र ने रखवाया था. इसके घर से लगभग दस लाख रुपये नकद मिले थे.

मनीष यादव- रिश्ते में टिन्नू यादव का भतीजा है. इसे टिन्नू ने लगभग चार-पांच महीने पहले ही रखवाया था. इसके यहां से भी कुछ नकदी बरामद हुई है.

सुभाष श्रीवास्तव – केनरा बैंक से रिटायर होने के बाद इसे न केवल ट्रस्ट का कर्मी बना दिया गया, बल्कि नकदी की गणना की निगरानी से भी जोड़ा गया.

अविनाश शुक्ल- गणना से जुड़ा रहा और अयोध्या शहर का ही रहने वाला है. इसके खाते से पांच लाख रुपये रिकवर किए गए थे.

करुणेश पांडेय- गणना से जुड़ा रहा और अनुकल्प का काफी करीबी बताया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी