'3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ें...', बार एसोसिएशन ने चंपत राय को दिया अल्टीमेटम, राम मंदिर दान घोटाले पर बढ़ा बवाल

अयोध्या के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर दान गबन मामले में गिरफ्तार आरोपियों का बचाव न करने का फैसला लिया है. साथ ही मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों को शहर छोड़ने की चेतावनी देते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 29, 2026, 8:29 PM IST
'3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ें...', बार एसोसिएशन ने चंपत राय को दिया अल्टीमेटम, राम मंदिर दान घोटाले पर बढ़ा बवाल
  • फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर दान गबन मामले के आरोपियों की पैरवी से इनकार किया.
  • चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को तीन दिन में अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया.
  • बार एसोसिएशन ने मामले की सीबीआई जांच और नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
  • पुलिस ने गिरफ्तार आठ आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर जांच तेज कर दी है.

Ram Temple Donation Scam Case: अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान गबन मामले ने नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है. फैजाबाद बार एसोसिएशन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए फैसला किया है कि संगठन का कोई भी सदस्य गिरफ्तार आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी नहीं करेगा. इस फैसले के साथ ही मंदिर प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को तीन दिनों के अंदर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है.

बार एसोसिएशन की आम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई वकील आरोपियों की तरफ से पेश होना चाहता है तो उसे हर आरोपी के लिए 5 लाख रुपये की राशि एसोसिएशन के पास जमा करनी होगी. संगठन का कहना है कि इस धन का उपयोग मामले की कानूनी लड़ाई और अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.

और पढ़ें: राम मंदिर दान विवाद में नया मोड़! क्या ट्रस्ट को पहले से थी गड़बड़ी की भनक? सामने आए नए दावे

दान और कीमती वस्तुओं के कथित गबन का आरोप

ये पूरा विवाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए दान और कीमती वस्तुओं के कथित गबन से जुड़ा है. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मंदिर में आने वाले नकद दान और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती और प्रबंधन से जुड़े हुए थे. कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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