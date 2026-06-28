राम मंदिर दान विवाद में नया मोड़! क्या ट्रस्ट को पहले से थी गड़बड़ी की भनक? सामने आए नए दावे

राम मंदिर दान मामले में नए दावों ने विवाद को और गहरा कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट को कथित गड़बड़ी की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले मिल गई थी. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 28, 2026, 8:36 PM IST
राम मंदिर दान विवाद में नया मोड़! क्या ट्रस्ट को पहले से थी गड़बड़ी की भनक? सामने आए नए दावे
  • सूत्रों का दावा, ट्रस्ट को 5 जून को ही कथित गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी.
  • आरोपी के घर से नकदी मिलने का दावा, लेकिन तत्काल FIR दर्ज नहीं हुई.
  • SIT जांच में नकदी प्रबंधन और CCTV निगरानी में कथित खामियां सामने आईं.
  • मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, जांच अभी जारी है.

Ram Temple Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस कथित गड़बड़ी की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही मिल चुकी थी. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं.

सूत्रों के अनुसार, 5 जून को ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ कथित आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंचे थे. दावा है कि इस दौरान वहां से नकदी भी बरामद की गई थी. इसके बावजूद उस समय कोई औपचारिक एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कराई गई. बाद में 7 जून को ये मामला सार्वजनिक चर्चा में आया, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठने लगे.

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CCTV फुटेज आया सामने

इस बीच एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में पुलिस कर्मी एक आरोपी को हिरासत में लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. सूत्रों का दावा है कि आरोपी के हाथ में मौजूद बैग में बरामद नकदी थी. हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की तरफ से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने शुरुआती पड़ताल में दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े कुछ संभावित प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की भी जांच की है. सूत्रों के मुताबिक, नकदी की गिनती, कर्मचारियों के सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था में कथित कमियों की जांच की जा रही है. इसके अलावा दान प्रबंधन से जुड़े कुछ अन्य प्रशासनिक पहलुओं और खरीद प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की जा रही है.

रविवार को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की. तलाशी अभियान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चलाया गया. इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था. पुलिस अब आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है.

ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब दान में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई. विपक्ष ने जांच की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए, जबकि विश्व हिंदू परिषद और राज्य सरकार ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साफ कर चुके हैं कि आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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