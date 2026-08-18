राम मंदिर चंदा चोरी: SIT की अंतिम रिपोर्ट आ गई, जानें चंपत राय को क्लीन चिट मिली या नहीं

Ram Mandir Donation Theft: सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बनी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है.

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राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय. (photo credit, IANS, for representation only)

राममंदिर चंदा चोरी केस में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट

आठ लोागों के नाम, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी की जांच जारी

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बनी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपी गई. यह रिपोर्ट आगे की कार्यवाही के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है. सूत्रों का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट में केवल आठ लोगों का ही नाम है जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. यानी इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी अभी मामले की जांच कर रही है.

नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी है, उसका गठन यूपी की योगी सरकार ने किया था, जबकि दूसरी एसआईटी की जांच जारी है. यूपी वाली एसआईटी को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत हेड कर रहे थे. इस एसआईटी में आईटी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार भी शामिल थे.

प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या आया था

एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में 23 जून को कई सिफारिशें की थीं. इस रिपोर्ट के आधार पर ही दो दिन बाद 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और गिरफ्तारियां हुई थीं.

चंपत राय पर लगातार उठ रहे थे सवाल

जब से इस केस का खुलासा हुआ है, चंपत राय की भूमिका और सवाल उठ रहे थे. बाद में चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था.

क्या है पूरा मामला

राम मंदिर दान चोरी का मामला सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सात जून को उठाया था. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जमीन घोटालों को लेकर पहले से चंपत राय पर निशान साध रहे थे. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था. ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में एफआईआर हुई. अविनाश शुक्ला, करुणेश पाण्डेय, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.