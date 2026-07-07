राम मंदिर दान चोरी मामला: SIT रिपोर्ट में 40 दिनों में 70 बार चोरी का दावा, चाबी, CCTV और सुरक्षा पर कई बड़े खुलासे

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की शुरुआती SIT जांच में सुरक्षा व्यवस्था की कई गंभीर खामियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सीमित CCTV फुटेज में कई खुलासे हुए हैं.

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40 दिनों की उपलब्ध CCTV फुटेज में 70 संदिग्ध चोरी की घटनाएं दर्ज होने का दावा.

दानपात्र की चाबी और नकदी गिनती की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन के आरोप.

CCTV निगरानी, ड्रेस कोड और सुरक्षा जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई.

प्रारंभिक रिपोर्ट में कई प्रक्रियागत खामियों का जिक्र, जांच अभी जारी है.

Ayodhya Ram Temple Scam: अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित चोरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में सामने आया है कि दानपात्रों की सुरक्षा, नकदी की गिनती और निगरानी की व्यवस्था में लंबे समय से कई स्तरों पर लापरवाही बरती जा रही थी. रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध CCTV फुटेज में कई संदिग्ध गतिविधियां दर्ज हुई हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

SIT के मुताबिक, 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध CCTV रिकॉर्डिंग में लगभग 70 संदिग्ध चोरी की घटनाएं दिखाई दीं. जांच एजेंसी का कहना है कि वास्तविक घटनाओं की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि पुरानी फुटेज उपलब्ध नहीं थी. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि CCTV रिकॉर्डिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होने के बावजूद फुटेज अपेक्षाकृत कम अवधि में हटा दी जाती थी, जिससे जांच प्रभावित हुई.

रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि दानपात्रों की चाबियों के प्रबंधन को लेकर तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. जांच में आरोप है कि एक कर्मचारी बिना औपचारिक अनुमति के चाबियां अपने पास रखता था. वहीं, नकदी गिनने की व्यवस्था की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित न करने के आरोप लगे हैं.

काउंटिंग रूम में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं

SIT ने काउंटिंग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वहां लगे CCTV कैमरों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी. साथ ही कर्मचारियों के ड्रेस कोड, प्रवेश और निकास के समय तलाशी और निजी सामान पर प्रतिबंध जैसे सुरक्षा नियम भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए गए. इससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती चली गई.

जांच में ये भी सामने आया कि दानपात्रों का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था. किस दानपात्र से कितनी राशि निकली और किस मूल्यवर्ग के नोट प्राप्त हुए, इसका व्यवस्थित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया. इससे नकदी के मिलान और ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

दान की गिनती प्रक्रिया में बदवाल

रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दान की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए थे. जबकि ट्रस्ट और बैंक के बीच पहले से एक निर्धारित प्रक्रिया तय थी, जिसमें दानपात्र खोलने से लेकर नकदी जमा करने तक प्रत्येक चरण के लिए साफ नियम बनाए गए थे. SIT अब ये जांच कर रही है कि इन प्रक्रियाओं में बदलाव किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में किए गए.

हालांकि, ये एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. रिपोर्ट में कई कर्मचारियों और व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच जारी है. वहीं, पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम इस प्रारंभिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है. आने वाले दिनों में विस्तृत जांच और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी.