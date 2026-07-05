राम मंदिर में 5 करोड़ की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस पर विवाद! पूर्व IAS के दावे से मचा सियासी और धार्मिक बवाल

अयोध्या राम मंदिर को दान में दी गई करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व IAS अधिकारी ने इसके मंदिर से हटाए जाने का दावा किया है, जबकि ट्रस्ट ने अपनी सफाई दी है.

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पूर्व IAS अधिकारी ने 5 करोड़ की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस हटाए जाने का दावा किया.

ट्रस्ट ने कहा कि हर दान की गई वस्तु मंदिर में प्रदर्शित नहीं की जा सकती.

दान में मिली संपत्तियों को लेकर पहले से जांच और विवाद जारी है.

ट्रस्ट ने दान गिनने की प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के नए नियम लागू किए हैं.

Ayodhya Ram Temple Scam Case: अयोध्या स्थित राम मंदिर एक बार फिर दान से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में है. इस बार मामला करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस से जुड़ा है. पूर्व आईएएस अधिकारी एस. लक्ष्मीनारायणन ने दावा किया है कि उनके परिवार की तरफ से मंदिर को भेंट की गई ये खास रामचरितमानस अब मंदिर परिसर से हटा दी गई है. इस दावे के सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

पूर्व अधिकारी के अनुसार, उनके परिवार ने अप्रैल 2024 में स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित की थी. उनका कहना है कि बाद में ये धार्मिक ग्रंथ मंदिर में दिखाई नहीं दिया. उन्होंने ये भी बताया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन्हें कहा कि मंदिर में प्राप्त होने वाले हर दान को स्थायी रूप से प्रदर्शित करना संभव नहीं होता.

पहले भी उठ चुके हैं दान पर सवाल

राम मंदिर में दान की गई वस्तुओं को लेकर यह पहला विवाद नहीं है. इससे पहले मंदिर को मिले चांदी के बिस्कुट और अन्य कीमती दान को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं. विपक्षी दलों और बुलियन कारोबार से जुड़े संगठनों ने कुछ दान की गई वस्तुओं के रिकॉर्ड को लेकर चिंता जताई थी. हालांकि, जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने उस समय बड़े पैमाने पर चांदी चोरी होने की अटकलों को खारिज किया था. इसके बावजूद मंदिर में दान के प्रबंधन को लेकर बहस लगातार जारी है.

दान में कथित गड़बड़ी की जांच जारी

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के मामले की जांच फिलहाल विशेष जांच टीम कर रही है. जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं चोरी किए गए सोने के आभूषणों को पिघलाकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई. अब तक इस मामले में दान की गिनती से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच एजेंसियां वित्तीय रिकॉर्ड, बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही हैं.

ट्रस्ट ने बदले सुरक्षा नियम

दान से जुड़े विवादों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं. अब दान गिनने वाले कर्मचारियों के लिए दो स्तर की सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी गई है. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली गहरे नीले रंग की यूनिफॉर्म भी जरूरी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम की जा सके. ट्रस्ट का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत बनाना है.

विवाद के बीच जांच पर टिकी निगाहें

पूर्व आईएएस अधिकारी के दावे और पहले से चल रही जांच के कारण राम मंदिर से जुड़े दान प्रबंधन का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है. हालांकि, ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में आने वाले सभी दान को एक साथ प्रदर्शित करना व्यावहारिक नहीं है और प्रत्येक वस्तु का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है. अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. फिलहाल स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस को लेकर किया गया दावा और ट्रस्ट की सफाई दोनों सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हुए हैं.