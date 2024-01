Ram Mandir Pran Pratishtha: 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद रखेगा देश भर के अपने दफ्तर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा फैसला

Ram Mandir Pran Pratishtha: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 22 जनवरी को लेकर बड़ा फैसला किया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते अपने देश भर के दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. सिर्फ दिल्ली या कुछ शहरों में नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के देश भर के सभी दफ्तर 22 जनवरी के दिन बंद रहेंगे. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये खबर भी जारी कर दी है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज संभवतः देश की पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी है, जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके के लिए छुट्टी की घोषणा की है. इससे पहले अब तक केंद्र और राज्य सरकारें ही आधे या पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कर रही थी. केंद्र सरकार से जुड़े दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की गई है. जबकि राज्य सरकारों ने भी छुट्टी की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सहित कई राज्यों में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन छुट्टी की घोषणा की है. कई जगहों पर तो कॉलेज और स्कूल में भी छुट्टी की गई है.

In view of the Ayodhya Ram Temple ‘Pran Pratishtha’ ceremony, Reliance Industries has announced a holiday for all their offices across the country on 22nd January.

— ANI (@ANI) January 19, 2024