राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर, दान विवाद पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

अयोध्या में हुई लंबी बैठक के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए. दान गड़बड़ी मामले की जांच की समीक्षा भी हुई, जबकि ट्रस्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा जताया.

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राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए.

दान गड़बड़ी मामले की जांच पर विशेष बैठक में विस्तृत चर्चा हुई.

SIT नकद दान समेत सोना-चांदी और अन्य चढ़ावे की जांच कर रही है.

ट्रस्ट ने पारदर्शिता और जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया.

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान से जुड़े विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. ट्रस्ट की ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब मंदिर में आए दान की कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच जारी है और मामले ने राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है.

राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट की विशेष बैठक आयोजित की गई, जो तीन घंटे से अधिक समय तक चली. बैठक में मंदिर प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. सबसे अहम विषय दान से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच और दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे रहे. बैठक के बाद ट्रस्ट ने साफ किया कि नियमों के अनुसार दोनों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं.

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने मीडिया को बताया कि ये बैठक पहले 11 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसे पहले आयोजित करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट इस पूरे घटनाक्रम से दुखी है और मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बैठक में ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सहित कई प्रमुख संत, ट्रस्टी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. हालांकि, जिन दो पदाधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, वे बैठक में शामिल नहीं हुए. सूत्रों के अनुसार बैठक में भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था और खाली हुए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई.

विशेष जांच दल (SIT) का गठन

दान विवाद की शुरुआत जून महीने में सामने आई कथित वित्तीय अनियमितताओं के बाद हुई थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज किया गया और दान की गिनती से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. जांच एजेंसियां नकद दान के साथ-साथ सोना, चांदी, आभूषण और अन्य कीमती चढ़ावे का भी रिकॉर्ड खंगाल रही हैं.

माना जा रहा है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट प्रशासन हर स्तर पर सहयोग करेगा. ट्रस्ट ने ये भी संकेत दिया है कि मंदिर की वित्तीय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में अतिरिक्त निगरानी और नई व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है. विपक्षी दल लगातार दान प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.