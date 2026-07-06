'हर दान का है हिसाब...', राम मंदिर ट्रस्ट ने 2,800 वस्तुएं दिखाकर आरोपों का दिया जवाब, देखें क्या कुछ दिखाया

राम मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिली 2,800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि सभी सुरक्षित हैं. ट्रस्ट ने मीडिया के सामने कुछ कीमती वस्तुएं भी प्रदर्शित कीं और कहा कि नकदी चोरी की जांच SIT कर रही है.

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ट्रस्ट ने दावा किया कि दान की सभी 2,800 वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं.

मीडिया के सामने सोने की रामायण समेत कई बहुमूल्य वस्तुएं प्रदर्शित की गईं.

नकदी चोरी के मामले की जांच SIT कर रही है.

22 जुलाई की बैठक में जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में दान की गई कीमती वस्तुओं को लेकर उठे सवालों के बीच बड़ा कदम उठाया है. ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मंदिर को प्राप्त सभी 2,800 दान की गई वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. साथ ही, कुछ बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित कर यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी दान की वस्तु के गायब होने का दावा सही नहीं है.

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन वस्तुओं के गायब होने की चर्चा की जा रही थी, उनका पूरा रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास मौजूद है. उन्होंने सोने की रामायण, भगवान राम की पादुकाएं, एक विशेष हार और काकभुशुंडी की प्रतिमा सहित कई बहुमूल्य वस्तुएं मीडिया के सामने रखीं. उनका कहना था कि ये केवल उदाहरण हैं और मंदिर को मिली हर वस्तु का दस्तावेजी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है.

दान का रजिस्टर भी दिखाया

प्रेस वार्ता के दौरान ट्रस्ट ने दान का रजिस्टर भी दिखाया, जिसमें करीब 2,800 वस्तुओं का विवरण दर्ज होने का दावा किया गया. अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक दान की गई वस्तु को व्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध किया गया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम या विवाद पैदा न हो. ट्रस्ट ने ये भी कहा कि आने वाले समय में दान प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा.

स्वामी गोविंद देव गिरी ने स्पष्ट किया कि दान में मिली वस्तुओं और दानपात्र से नकदी चोरी के मामले को अलग-अलग देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नकदी चोरी की जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है और ट्रस्ट चाहता है कि इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा मिले. उनका कहना था कि चोरी चाहे किसी भी तरह की हो, उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

ट्रस्ट ने ये भी जानकारी दी कि 22 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा मंदिर प्रशासन को और ज्यादा पारदर्शी बनाने और नए ट्रस्टियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर भी फैसला लिया जाएगा. ट्रस्ट का मानना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का भी जिक्र किया गया. ट्रस्ट ने कहा कि दोनों के त्यागपत्र नियमों के तहत स्वीकार किए गए हैं. फिलहाल कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि स्थायी नियुक्ति बाद में की जाएगी. दान विवाद के बीच ट्रस्ट की ये पहल पारदर्शिता दिखाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है. अब सभी की नजरें SIT की अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले प्रशासनिक फैसलों पर टिकी हैं.