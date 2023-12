सुंदरता और आस्था का अनोखा संगम, सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार किया Ram Mandir थीम वाला हार | देखें VIDEO

Ram Mandir News: अयोध्या में भगवान श्रीराम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है. राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि दिसंबर के आखिर तक फिनिशिंग और फर्स्ट फ्लोर का निर्माण पूरा हो जाएगा. इंजीनियर्स की देख-रेख में आठ-आठ घंटे की 3 शिफ्टों में मंदिर निर्माण का काम बेहद तेज गति से चल रहा है. राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से लोग सहयोग कर रहे हैं. इस बीच, सूरत में एक हीरा व्यापारी ने राम मंदिर की थीम पर एक खूबसूरत हार तैयार कर अपना योगदान दिया है.

इस हार की खासियत ये है कि इसमें 5 हजार अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है. जानकारी के अनुसार, इस हार को बनाने में 35 दिनों का समय लगा है, जिसे 40 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया.

#WATCH | Surat, Gujarat: A diamond merchant from Surat has made a necklace on the theme of the Ram temple using 5000 American diamonds and 2 kg silver. 40 artisans completed the design in 35 days. pic.twitter.com/nFh3NZ5XxE

