पूर्व राष्ट्रपति की समिति ने One Nation-One Election पर जनता से मांगे सुझाव

One Nation-One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए (One Nation, One Election) मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं. पैनल ने एक नोटिस जारी कर कहा कि इस माह की 15 जनवरी तारीख तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा.

नोटिस में आगे कहा गया है कि जनता अपने सुझाव समिति की वेबसाइट onoe.gov.in या फिर ईमेल sc-hlc@gov.in के जरिए भेज सकती है.

‘One Nation, One Election’ high-level committee, headed by former President Ram Nath Kovind, invites public suggestions “for making appropriate changes in the existing legal administrative framework to enable simultaneous elections in the country.” The suggestions can be posted…

