  • Hindi
  • India Hindi
  • Ram Rahim Gets 16th Parole In 6 Years Dera Chief Out Of Jail Again Ram Rahim News 2026 Parole Update

Haryana News Today: राम रहीम को 6 साल में 16वीं बार मिली पैरोल, फिर जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख

Haryana News: अपनी दो शिष्याओं से रेप की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) साल 2020 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

Published date india.com Updated: May 26, 2026 1:52 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Gurmeet Ram Rahim

Haryana News: रोहतक की सुनारिया जेल में रेप की सजा काट करे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) 4को एक बार फिर पैरोल मिली है. अगस्त 2017 में अपनी दो शिष्याओं से रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 16वीं बार होगा जब गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से बाहर आएगा. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक,’जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जेल परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की है. अधिकारियों के मुताबिक,’राम रहीम पैरोल के दौरान सिरसा में अपने डेरा हेडक्वार्टर में रहेगा. उसे अपने अनुयायियों को अपने डेरों में इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह उन्हें वर्चुअली संबोधित कर सकता है.

जनवरी में मिली थी 40 दिन की पैरोल

राम रहीम पिछली बार 5 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया. इससे पहले उसे जन्मदिन मनाने के लिए 5 अगस्त, 2025 को 40 दिन की पैरोल मिली थी. अप्रैल 2025 में, उसे 21 दिन की फरलो पर रिहा किया गया था. जनवरी 2025 में, उसे दिल्ली असेंबली चुनाव से एक हफ्ते पहले 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया और वह सिरसा में डेरा के हेडक्वार्टर में रहा. पहले के मामलों में, जब वह जेल से बाहर था तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के आश्रम में और दो बार सिरसा में रहा.

किस मामले में जेल में बंद है राम रहीम?

अगस्त 2017 में, पंचकूला की एक कोर्ट ने उसे रेप के दो मामलों में दोषी पाया और 20 साल जेल की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने उसे हर पीड़ित को 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. सजा के जवाब में, उसके समर्थकों ने हंगामा किया और सेना के साथ जोरदार झड़प की थी. झड़प में पंचकूला और सिरसा में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. डेरा प्रमुख को पंचकूला से एक चॉपर में एयरलिफ्ट करके रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया गया था.

कब-कब जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim Singh?

  1. 24 अक्टूबर 2020 – 1 दिन की पैरोल
  2. 21 मई 2021 – 12 घंटे की पैरोल (बीमार मां से मिलने के लिए)
  3. 7 फरवरी 2022 – 21 दिन की फर्लो
  4. जून 2022 – 30 दिन की पैरोल
  5. 14 अक्टूबर 2022 – 40 दिन की पैरोल
  6. 21 जनवरी 2023 – 40 दिन की पैरोल
  7. 20 जुलाई 2023 – 30 दिन की पैरोल
  8. 21 नवंबर 2023 – 21 दिन की फर्लो
  9. 19 जनवरी 2024 – 50 दिन की फर्लो
  10. 13 अगस्त 2024 – 21 दिन की फर्लो
  11. 2 अक्टूबर 2024 – 20 दिन की पैरोल
  12. 28 जनवरी 2025 – 30 दिन की पैरोल
  13. 9 अप्रैल 2025 – 21 दिन की फर्लो
  14. 5 अगस्त 2025 – 40 दिन की पैरोल
  15. पहली बार जेल से बाहर आने की अनुमति – 24 अक्टूबर 2020
     

राम रहीम को किस मामले में मिली राहत?

मार्च महीने में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में राम रहीम सिंह को बरी कर दिया था. मई 2024 में उन्हें और चार अन्य लोगों को डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें कोर्ट ने जांच में कमियों का हवाला दिया था. मई 2024 में उन्हें और चार अन्य लोगों को डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें कोर्ट ने जांच में कमियों का हवाला दिया था. डेरा प्रमुख अभी अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए 10-10 साल की कठोर कैद की लगातार सजा काट रहे हैं. अगस्त 2017 में पंचकूला में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था.

राम रहीम के खिलाफ चल रहे कौन-कौन से केस?

राम रहीम सिंह पर अपने सैकड़ों फॉलोअर्स को नपुंसक बनाने में कथित तौर पर शामिल होने का एक और केस चल रहा है. उन्होंने आरोपों से इनकार किया है. अक्टूबर 2018 में उन्हें पंचकूला CBI कोर्ट ने जमानत दे दी थी. अक्टूबर, 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को हटा दिया, जिसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी से जुड़े 2015 के तीन केसों में डेरा चीफ के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.