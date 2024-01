रामलहर के आगे शीतलहर बेअसर- प्राण प्रतिष्ठा के पांचवें दिन भक्तों की उमड़ी भीड़, आरती का शेड्यूल जारी; करें चेक

अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद 23 जनवरी से आम जनता के खुला है. सभी के लिए मंदिर को खुले आज पांचवा दिन है लेकिन रामलहर के आगे शीतलहर बेअसर साबित हो रही है. श्रद्धालुओं की संख्या में फिलहाल कोई कमी नहीं आई है. अयोध्या रूट पर श्रद्धालुओं की कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है. 20 फरवरी तक अयोध्या जाने वाली किसी भी ट्रेन में, किसी भी श्रेणी का टिकट खाली नहीं है. आस्था स्पेशल ट्रेनों में भी बुकिंग हो रही है. भक्तों की भीड़ के बीच अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने आरती, दर्शन के लिए कार्यक्रम जारी किया है.

आईजी रेंज अयोध्या, प्रवीण कुमार ने कहा, “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दर्शन करने आने वाले भक्तों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हों. यह वीकेंड है इसलिए बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है. हमारे पास काफी लोगों के आने की जानकारी है.

#WATCH | Devotees in large numbers continue to throng Ayodhya to take darshan of Ram Lalla

IG Range Ayodhya, Praveen Kumar says, “We are ensuring all facilities are available to the devotees who are coming to take darshan. Since it is a weekend, devotees in large numbers are… pic.twitter.com/QZyEie5q2h

— ANI (@ANI) January 27, 2024