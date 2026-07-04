राम मंदिर चढ़ावा चोरी: महाकुंभ में भीड़ बढ़ी तो चढ़ावा चुराने वालों के भी बढ़े हौसले, लगातार की गई अनदेखी

राम मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए औसतन 85 हजार से 1 लाख श्रद्धालु आते हैं लेकिन महाकुंभ 2025 के दौरान यह संख्या रोजाना तिगुनी-चौगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई. भीड़ बढ़ने से चढ़ावा भी बढ़ा और उसे चपत लगाने वालों के हौसले भी बढ़ गए.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 4, 2026, 9:38 AM IST
Ram Mandir Chadava Chori
राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का दृश्य @Shri Ram Janmbhoomi Teerth Instagram
  • राम मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए आते हैं करीब 1 लाख श्रद्धालु
  • बीते साल महाकुंभ के दौरान हैरतअंगेज ढंग से बढ़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़
  • राम मंदिर में भीड़ बढ़ने से दान की रकम भी बढ़ी, चढ़ावा गिनने वालों ने ही कर दिए हाथ साफ
  • महाकुंभ के दौरान 10 से 12 लाख लोग रोजाना कर रहे थे राम लला के दर्शन

हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर इन दिनों चढ़ावा चोरी को लकेर चर्चाओं में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) नियु्क्त कर मामले की जांच शुरू करवा दी थी, जिसके बाद राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर रोज-रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जांच में यह बात सामने आ रही है कि मंदिर के चढ़ावे की गिनती के काम में लगे लोगों के यहां गबन करने के हौसले इसलिए बुलंद हो गए क्योंकि इससे संबंधित छोटी-छोटी कई शिकायतों की लगातार अनदेखी हो रही थी.

महाकुंभ के दौरान भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु

इस बीच साल 2025 की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था. इस दौरान श्रद्धालुओं ने अयोध्या का भी रुख किया. आम दिनों के मुकाबले महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद यहां कई गुना बढ़ गई, जिससे मंदिर के चढ़ावे में भी बढ़ोतरी हुई.

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भीड़ बढ़ने से रोजाना का दान भी बढ़ा

13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में नए बने राम मंदिर के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे थे. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से राम मंदिर की दानपेटियों में भी काफा ज्यादा उछाल देखा गया. ऐसे में मंदिर के इस दान को गिनने (कैश) की प्रक्रिया के लिए मंदिर प्रशासन ने और लोगों को हायर किया.

कुंभ में 10 से 12 लाख श्रद्धालु आ रहे थे राम मंदिर

अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर में 84 हजार से 1 लाख के करीब श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन 45 दिनों के महाकुंभ आयोजन (13 जनवरी से 26 फरवरी 2025) के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कई गुना बढ़ गई और खास दिनों के मौके पर तो यहां 10 से 12 लाख श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे. द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कैश गिनने की इस प्रक्रिया के में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ को जोड़ा.

दान गिनने के लिए बढ़ाया गया स्टाफ

मंदिर से जुड़े एक अधिकारिक सूत्र ने गोपनियता की शर्त पर बताया, ‘साल 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद महाकुंभ के दौरान भीड़ नाटकीय ढंग से बढ़ी थी.ऐसे में कैश गिनने के लिए अधिक सहयोगियों की जरूरत थी और स्थानी स्तर पर रोजगार बढ़ाने की सिफारिश की गई. लेकिन SBI के लिए यह हायरिंग एक फर्म ने की थी. सब कुछ भरोसे और विश्वास पर टिका था और किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा.’

कैश गिनने वालों की बैंक की सांठगांठ से हुई हायरिंग

जिस फर्म (सैनिक सिक्योरिटी सर्विस) ने कैश गिनने के काम में SBI की मदद के लिए यह हायरिंग की थी. उसके निदेशक गौरव सिंह का कहना है कि उनकी यह फर्म बैंकों और अन्य फर्म्स को हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध कराती है लेकन बैंक के काम संबंधी स्टाफ उपलब्ध नहीं कराते हैं. अगर बैंक और फर्म उनका इस्तेमाल अन्य कामों में करते हैं तो यह उन पर है.

हायरिंग फर्म बोली- हमारा कोई रोल नहीं

उन्होंने कहा कि SBI की मदद के लिए हमने जो हायरिंग की थी उसमें SBI ने ही हमें उन लोगों के नाम दिए थे, जिन्हें हायर करना था. हमने उनके आधार कार्ड और दूसरे संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित किया था. इन लोगों ने इससे पहले कभी भी हमारे साथ काम नहीं किया था. उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जांच कर रही SIT को उनसे संबंधित सभी दस्तावेज दे दिए हैं.

दान चोरी छिपाने की खूब हुई कोशिश

बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के इस मामले को दबाने की कोशिशें हुई थीं लेकिन जब ट्रस्ट से जुड़े दो लोग इस मामले पर लड़ पड़े तो यह भेद छिप नहीं पाया और आम हो गया. इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार नहीं था, जब मंदिर के अधिकारियों के सामने चढ़ावा चोरी की बात आई हो. लंबे समय से इन शिकायतों की अनदेखी हो रही थी अब जब ऐसे मामलों की झड़ी सी लग गई तो फिर यह छिपाए नहीं छिप पाया.

CCTV के दो-दो कंट्रोल रूम, फिर भी चंदा चोरी

सूत्रों के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम के लिए मंदिर परिसर में दो अलग-अलग सीसीटीवी कंट्रोल रूम थे. एक की निगरानी पुलिस करती है, जबकि दूसरा कैश काउंटिंग सेंटर में ऑपरेट होता है. यहां ट्रस्ट के अधिकारी और पुलिसकर्मियों के हाथ में इसकी निगरानी का काम था. ऐसे में SIT इन पहलुओं पर जांच कर रही है कि दान की चोरी के लिए सिंडिकेट मिलकर काम कर रहा था और मंदिर ट्रस्ट के कर्मियों के लिए अलावा बैंक कर्मी, पुलिस भी संदेह के घेरे में हैं.

फिलहाल ऐसी है राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था

बता दें राम मंदिर की सुरक्षा में PAC की 8 कंपनियां, CRPF के 500 जवान, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के 750 जवान और बड़ी संख्या में सिविल पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. इसके अलावा मंदिर के कैश डिपोजिट रूम की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट ने निजी सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया हुआ था. इसके बावजूद यहां यह सारा खेल चल रहा था.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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