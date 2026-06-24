Ram Temple Donation Row Timeline: कब लगे आरोप, कब बनी SIT, कब पहुंचा मामला कोर्ट? राम मंदिर विवाद की पूरी टाइमलाइन

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद ने सियासत से लेकर धार्मिक संगठनों तक बहस छेड़ दी है. करोड़ों रुपये के कथिक गबन के आरोपों के बाद SIT जांत शुरू हो चुकी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 24, 2026, 11:02 PM IST
Ram Temple Donation Row Timeline: कब लगे आरोप, कब बनी SIT, कब पहुंचा मामला कोर्ट? राम मंदिर विवाद की पूरी टाइमलाइन
  • राम मंदिर दान विवाद की जांच के लिए यूपी सरकार ने तीन सदस्यीय SIT बनाई है.
  • विपक्ष ने करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है.
  • ट्रस्ट ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है.
  • अंतिम SIT रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Ram Temple Donation Row Timeline: अयोध्या के राम मंदिर को देशभर के श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपये का चढ़ावा और दान मिलता है. जून 2026 में ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व विधायक पवन पांडेय ने मंदिर में प्राप्त दान राशि में कथित अनियमितताओं और करोड़ों रुपये के गबन के आरोप लगाए. आरोप सामने आते ही मामला राजनीतिक रंग लेने लगा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे.

इन आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद जांच की मांग की. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि मंदिर में मिलने वाले दान, चढ़ावे और अन्य वित्तीय लेन-देन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है या नहीं.

और पढ़ें: 'राम-राम जपने वालों की बोलती बंद क्यों?' सपा का BJP पर तीखा तंज, अनुराग भदोरिया बोले- सवालों से भाग रही सरकार

कब-कब क्या हुआ? जानिए पूरी टाइमलाइन

7 जून 2026

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में मिले करोड़ों रुपये के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई.

13-14 जून 2026

विवाद बढ़ने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जांच का स्वागत किया. उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय SIT का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी.

17 जून 2026

SIT ने ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों, जिनमें चंपत राय और गोपाल राव शामिल थे, से पूछताछ की. दान रजिस्टर, कैश काउंटिंग रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की गई.

CCTV और रिकॉर्ड की जांच

जांच दल ने दान गिनने वाले कक्ष, ट्रेजरी एरिया और बहुमूल्य वस्तुओं के भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया. CCTV फुटेज भी खंगाली गई ताकि किसी तरह की अनियमितता या सुरक्षा चूक का पता लगाया जा सके.

23 जून 2026

SIT प्रमुख विजय विश्वास पंत ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी. अंतिम रिपोर्ट अगले 10 से 15 दिनों में आने की संभावना जताई गई.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें CBI जांच की मांग के साथ वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया.

आरोप क्या हैं और अब तक क्या सामने आया?

विपक्षी दलों ने दावा किया है कि मंदिर को मिले दान में से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये की राशि में गड़बड़ी हुई है. कुछ नेताओं ने यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपये तक बताया है. हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है. जांच के दौरान SIT ने दान संग्रह व्यवस्था, लेखा प्रणाली, नकदी प्रबंधन और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की है. उपलब्ध वित्तीय विवरणों के अनुसार अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच ट्रस्ट को 82.78 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ, जबकि ब्याज से 138.03 करोड़ रुपये की आय हुई. कुल आय 220.81 करोड़ रुपये दर्ज की गई. अब तक किसी भी जांच रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया है कि दान का गबन हुआ है.

राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों का क्या कहना है?

BJP का रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है.

विपक्ष का हमला

अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मामले में पूरी पारदर्शिता की मांग की है. विपक्ष का आरोप है कि श्रद्धालुओं के पैसे के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

VHP और धार्मिक संगठन

विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट का बचाव करते हुए कहा है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है.

ट्रस्ट का पक्ष

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इनकार किया है. ट्रस्ट का कहना है कि उसने खुद निष्पक्ष जांच की मांग की थी और वह SIT को पूरा सहयोग दे रहा है.

राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है?

राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. ऐसे में यदि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो इसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर पड़ सकता है. विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़कर उठाने की कोशिश कर रहा है. वहीं भाजपा और उससे जुड़े संगठन इसे राजनीतिकरण का प्रयास बता रहे हैं.

राम मंदिर दान विवाद कब शुरू हुआ?
जून 2026 में विपक्षी नेताओं द्वारा दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया.

SIT की जांच किस बात पर केंद्रित है?
SIT दान संग्रह, नकदी प्रबंधन, वित्तीय रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और चढ़ावे के रखरखाव से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच कर रही है.

क्या अब तक किसी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है?
नहीं. अभी तक केवल प्रारंभिक रिपोर्ट आई है. किसी भी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से वित्तीय गड़बड़ी या गबन की पुष्टि नहीं की है.

ट्रस्ट का क्या कहना है?
ट्रस्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उसने स्वयं निष्पक्ष जांच की मांग की थी तथा वह SIT को पूरा सहयोग दे रहा है.

इस विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है?
राम मंदिर के महत्व को देखते हुए यह मुद्दा 2027 के यूपी चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की बहस को प्रभावित कर सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.