राम मंदिर चंदा विवाद: शिरडी और सोमनाथ में करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी कैसे होती है, कौन रखता है हिसाब ?

राम मंदिर चंदा विवाद के बाद सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपये के दान का हिसाब आखिर कैसे रखा जाता है और कौन-सा मंदिर सबसे पारदर्शी व्यवस्था अपनाता है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 30, 2026, 8:40 AM IST
राम मंदिर चंदा विवाद ने उठाए बड़े सवाल, करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी कैसे होती है? (image creation AI)
राम मंदिर चंदा विवाद ने उठाए बड़े सवाल, करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी कैसे होती है? (image creation AI)
  • राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की SIT जांच जारी है.
  • जांच में कैश काउंटिंग स्टाफ, CCTV टेम्परिंग और बैंकिंग प्रक्रियाओं पर सवाल उठे हैं.
  • शिरडी साईं मंदिर की सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट और निगरानी व्यवस्था को बेहतर मॉडल माना जा रहा है.
  • विशेषज्ञ बड़े मंदिरों में SOP, स्वतंत्र ऑडिट और पारदर्शी दान प्रबंधन की मांग कर रहे हैं.

अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने देशभर में मंदिरों में दान प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. SIT जांच में कैश काउंटिंग, CCTV और बैंकिंग प्रक्रियाओं से जुड़े कई सवाल सामने आए हैं, जबकि शिरडी और सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं की भी तुलना की जा रही है. आइए जानते हैं शिरडी और सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों में कैसे होता है चढ़ावे का हिसाब-किताब.

राम मंदिर चंदा घोटाला विवाद

जून 2026 में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी का विवाद सामने आया. सपा नेता पवन पांडेय ने 5-7 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप लगाया, जिसे अखिलेश यादव ने समर्थन दिया. बाद में रिपोर्ट्स में 70-200 करोड़ तक के अनियमितताओं का जिक्र हुआ. firstpost.com की खबर के मुताबिक, SIT जांच में कैश काउंटिंग स्टाफ द्वारा चोरी, CCTV टेम्परिंग और बैंक फ्लैग्स सामने आए. आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, ₹79 लाख+ नकदी बरामद हुई. ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया. ट्रस्ट ने शुरुआत में इनकार किया लेकिन जांच जारी है.

और पढ़ें: '3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ें...', बार एसोसिएशन ने चंपत राय को दिया अल्टीमेटम, राम मंदिर दान घोटाले पर बढ़ा बवाल

2020 ऑडिट की चेतावनी

2020 में प्राइवेट ऑडिट ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट को “highly unprofessional” बताया था. indianexpress.com के मुताबिक, दान का सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड नहीं था, SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) की कमी और डेटा मैनेजमेंट कमजोर पाया गया था. सिफारिशें लागू नहीं हुईं, जो मौजूदा विवाद का आधार बनीं. ट्रस्ट की सालाना आय 2024-25 में ₹327 करोड़ बताई गई थी.

शिरडी साईं मंदिर में कैसे होती है चढ़ावे निगरानी

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट वार्षिक ऑडिटेड रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर जारी करता है, जिसमें आय, व्यय, फंड्स और लायबिलिटीज का पूरा ब्योरा होता है. sai.org.in के मुताबिक, दान काउंटर्स, ऑनलाइन, बैंक ट्रांसफर आदि से आते हैं; रसीद तुरंत या 15 दिनों में दी जाती है. राज्य सरकार की निगरानी, चारिटी कमिश्नर को रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट अनिवार्य हैं. यह पारदर्शिता का बेहतर उदाहरण है.

सोमनाथ मंदिर में चढ़ावे का हिसाब

सोमनाथ मंदिर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट अकाउंट्स फाइल करता है. kbssidhu.substack.com के मुताबिक सॉफ्टवेयर सिस्टम से दान ट्रैकिंग, फंड एलोकेशन और रिपोर्टिंग होती है. ऑनलाइन/ऑफलाइन दान का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन विस्तृत ऑडिटेड रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और टैक्स फाइलिंग से पारदर्शिता का दावा किया जाता है, पर नियमित पब्लिक डिस्क्लोजर सीमित है.

राम मंदिर मामले में SIT जांच चल रही है; CAG ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग उठ रही है. शिरडी जैसी पारदर्शी प्रक्रियाएं जैसे वार्षिक पब्लिक रिपोर्ट्स, अनिवार्य ऑडिट अन्य मंदिरों के लिए मॉडल हो सकती हैं. भक्तों के विश्वास की रक्षा के लिए सभी बड़े मंदिरों में SOP, CCTV मॉनिटरिंग और स्वतंत्र ऑडिट जरूरी हैं.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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