राम मंदिर दान चोरी कांड: अब तक पकड़े गए 8 आरोपियों से कितने लाख रुपये हो चुके बरामद ?

राम मंदिर दान चोरी कांड में CCTV फुटेज और अन्य सबूतों ने आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस मामले में दो पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद सियासत भी गरमा गई है.

Written by: Farha Fatima Edited by: Farha Fatima
Published: June 27, 2026, 8:28 AM IST
राम मंदिर दान से कितने पैसे चोरी हुए (image- ANI)
राम मंदिर दान से कितने पैसे चोरी हुए (image- ANI)
  • राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
  • पुलिस ने 7 आरोपियों से करीब 79.84 लाख रुपये बरामद किए हैं.
  • CCTV फुटेज में आरोपी पैसे और जेवर चोरी करते दिखाई दिए हैं.
  • मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है और अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है.

राम मंदिर में दान की चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया और बताया कि शुरुआती जांच में सभी आरोपियों के खिलाफ चोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं. IANS की खबर के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चढ़ावे के पैसे और जेवर चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. जांच रिपोर्ट और ज्यूडिशियल रिमांड नोट में चंदे की चोरी, सीसीटीवी में कैद घटनाएं, अनियमितताएं, टिन्नू की जिम्मेदारियां और खामियों के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है. यह भी बताया गया है कि आरोपी मंदिर से कैश और ज्वेलरी अपने साथ ले जाते थे जिसमें टिन्नू समेत अनुकल्प, अविनाश, करुणेश, मनीष यादव, लवकुश और रमा शंकर मिश्र जैसे लोगों का नाम शामिल है.

7 आरोपियों के पास से करीब 79.84 लाख रुपए की बरामदगी

सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारी ने अदालत को जानकारी दी कि अब तक 7 आरोपियों के पास से करीब 79.84 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है. यह बरामदगी उनकी निशानदेही पर हुई है, हालांकि 8वें आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है और उसे साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है. टिन्नू कैश काउंटर, दान पेटी और नोट गिनने वाले हॉल की चाबियां अपने पास रखता था.

और पढ़ें: CCTV पर कपड़ा, टॉयलेट में छिपाया कैश... ऐसे हुआ राम मंदिर के चढ़ावे का खेल! SIT रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

लव कुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद

आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर वाउचर बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और अपने बहनोई लव कुश मिश्रा के साथ मिलकर हेराफेरी करने का आरोप है. पुलिस ने लव कुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि कई आरोपी सिफारिश के आधार पर नोट गिनने के काम में लगाए गए थे और ड्यूटी खत्म होने के बाद उनकी तलाशी भी नहीं ली जाती थी. राम मंदिर में दान चोरी मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही, मंदिर से जुड़े दो पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है.

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला बोला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा का लंकाकांड, अयोध्या में ही होगा. आखिर ‘दानभक्तों’ का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया. ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज में इस्तीफे नहीं होते हैं. ‘चढ़ावा-चंदा-दान चोरी’ से आहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ‘इस्तीफा’ नहीं होता, हमने इस्तीफा नहीं ‘त्यागपत्र’ दिया है.

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Farha Fatima

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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