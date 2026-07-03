राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में नया खुलासा- VIP दर्शन के लिये भी वसूले जाते थे पैसे- जानिये कैसे चलता था पूरा गेम

Ram Temple Donation Theft: जांच में सामने आया है कि श्रद्धालुओं से VIP दर्शन के लिए 20,000 से 25,000 रुपये तक की रकम ली जाती थी. आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए हर महीने लाखों रुपये की वसूली की जाती थी.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 3, 2026, 2:56 PM IST
Ram Mandir
आरोप है कि अयोध्या के कई होटल, होम-स्टे और धर्मशालाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंच बनाई जाती थी. (Photo: ANI)

Ram Temple Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नये खुलासे हो रहे हैं. ताजा खुलासा VIP दर्शन के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को लेकर हुआ है. Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी. जांच से जुडे़ सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर से जुड़े टिन्नू और अन्य सहयोगियों के रंगमहल क्षेत्र और क्रॉसिंग-2 के आसपास कथित तौर पर VIP दर्शन के नाम पर अवैध वसूली और विशेष व्यवस्था संचालित की जाती थी. सूत्रों के मुताबिक, कुछ श्रद्धालुओं से VIP दर्शन के लिए 20,000 से लेकर 25,000 तक की रकम ली जाती थी.

श्रद्धालुओं से कैसे करते थे संपर्क?

आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए हर महीने लाखों रुपये की वसूली की जाती थी. दावा किया गया है कि कुछ श्रद्धालुओं को कथित तौर पर रोककर या विशेष व्यवस्था के तहत दर्शन कराए जाते थे. इसके अलावा अयोध्या के कई होटल, होम-स्टे और धर्मशालाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुंच बनाई जाती थी. जांच के मुताबिक, होटल संचालक श्रद्धालुओं का विवरण कथित तौर पर गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाते थे. मामले को लेकर अनुकल्प, करुणेश, मनीष, अविनाश और लवकुश समेत कुछ लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

और पढ़ें: बाइकर गैंग का आतंक, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट- जान से मारने की भी दी धमकी- जानें पूरा मामला

टिन्नू समेत कई लोगों के नाम

जांच में टिन्नू समेत अन्य कुछ व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं. यह भी दावा किया गया कि टिन्नू वॉकी-टॉकी और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करता था और उसकी गाड़ियां सीधे अंदर तक जाती थीं. यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बदलने में भी टिन्नू का प्रभाव था. कथित तौर पर रंगमहल क्रॉसिंग-2 क्षेत्र में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का एक नेटवर्क सक्रिय होने का दावा किया गया है.

आरोप है कि VIP पास जारी करने की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया जाता था. CCTV फुटेज के एक्सपोर्ट और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. यह भी दावा किया गया कि श्रद्धालुओं को फोटो खींचने से रोका जाता था और फोटो खींचने के एवज में रकम की जाती थी. आरोपों के अनुसार, सामान्य लाइन छोड़कर विशेष मार्ग से दर्शन कराने के लिए भी नेटवर्क का इस्तेमाल होता था.

काउंटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव

चढ़ावा राम मंदिर में काउंटिंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है. काउंटिंग हाल में सख्त सुरक्षा और दोहरी जांच के बाद ही अब कर्मचारियों को प्रवेश मिल रहा है. सूत्रों ने बताया कि नया ड्रेस कोड भी लागू किया गया है. अब ड्रेस डार्क ब्लू कलर का है और इसमें कोई जेब नहीं है. काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों के काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने के पहले दोहरी चेकिंग से गुजरना होगा. इसके साथ-साथ अब कुर्सी-मेज की जगह, जमीन पर बैठकर काउंटिंग का काम करना होगा. मोबाइल, कैमरे के अलावा बैग और अन्य कोई सामान ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है साथ ही जूता-चप्पल भी काउंटिंग हॉल के बाहर ही निकालना पड़ेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.