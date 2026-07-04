राम मंदिर में 'चोरी': महाकुंभ के दौरान भीड़ के साथ बढ़ी चोरी की घटनाएं, पहले भी हुआ था घोटाला, दबाई गई थी बात | EXPLAINED

राम मंदिर में दान की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है. जांच एजेंसियां कर्मचारियों की भर्ती से लेकर बैंक और सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं.

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महाकुंभ के दौरान बढ़ी भीड़ और दान के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ीं. (image AI)

राम मंदिर में दान की कथित चोरी की जांच में कई नए खुलासे हुए हैं.

महाकुंभ के दौरान बढ़ी भीड़ और दान के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ीं.

जांच में भर्ती प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बैंक अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल हो रही है.

पुलिस अब इसे एक संगठित नेटवर्क मानकर जांच आगे बढ़ा रही है.

अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसे की कथित चोरी की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं. जांच में सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान बढ़ी भीड़ और दान के साथ चोरी की घटनाएं भी संगठित रूप लेने लगी थीं. अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसे की कथित चोरी की जांच के बीच लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. अब सामने आया है कि पहले छोटी-मोटी चोरी की घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन महाकुंभ के दौरान यह कथित गड़बड़ी अधिक संगठित रूप लेती गई. भीड़ और दान में अचानक हुई बढ़ोतरी ने इस पूरे मामले को और जटिल बना दिया. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सामान्य दिनों में राम मंदिर में रोजाना करीब 84 हजार से एक लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं. लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चले महाकुंभ के दौरान कुछ दिनों में यह संख्या 10 से 12 लाख तक पहुंच गई थी. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ दान में भी भारी इजाफा हुआ.

दान की गिनती के लिए नए लोगों को क्यों जोड़ा गया?

मंदिर प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद और फिर महाकुंभ के दौरान बढ़ी भीड़ के कारण दान की रकम गिनने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत महसूस हुई. स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सिफारिश की गई और कैश काउंटिंग प्रक्रिया में नए लोगों को शामिल किया गया. अधिकारी के मुताबिक, पूरा सिस्टम भरोसे और आस्था पर आधारित था और किसी को अंदेशा नहीं था कि इस व्यवस्था का गलत फायदा उठाया जा सकता है.

नए कर्मचारियों की भर्ती किसने की थी?

दान की रकम की गिनती और उसे बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पास थी. बैंक ने सुरक्षा और मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए ‘सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज’ को जिम्मेदारी दी थी. कंपनी के डायरेक्टर गौरव सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी एजेंसी केवल हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध कराती है और कर्मचारियों के चयन का अधिकार उनके पास नहीं था. उनके मुताबिक, SBI ने जिन लोगों के नाम दिए, उन्हीं की भर्ती की गई और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर औपचारिकताएं पूरी की गईं.

क्या पहले भी सामने आ चुकी थीं चोरी की घटनाएं?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं था जब मंदिर प्रशासन को चोरी की जानकारी मिली हो. शुरुआती दौर में छोटी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और कई मामलों को नजरअंदाज कर दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ मामलों में कथित तौर पर पकड़े गए लोगों से पैसे वापस जमा कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामला सार्वजनिक नहीं किया गया.

CCTV और सुरक्षा व्यवस्था पर अब क्यों उठ रहे हैं सवाल?

सूत्रों के मुताबिक, मंदिर परिसर में दो अलग-अलग CCTV कंट्रोल रूम थे. एक की निगरानी पुलिस कर रही थी, जबकि दूसरा कैश काउंटिंग सेंटर में संचालित हो रहा था, जहां ट्रस्ट के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे.

जांच एजेंसियों का मानना है कि इतनी बड़ी और संगठित चोरी केवल एक स्तर पर संभव नहीं थी. इसी वजह से अब पुलिस और बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

भारी सुरक्षा के बावजूद कैसे हुई कथित चोरी?

राम मंदिर की सुरक्षा में PAC की आठ कंपनियां, CRPF के 500 जवान, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के 750 जवान और बड़ी संख्या में सिविल पुलिसकर्मी तैनात थे. इसके अलावा, ट्रस्ट ने निजी सुरक्षा कर्मियों को भी कैश काउंटिंग रूम के बाहर लगाया था.

इसके बावजूद अधिकारियों का मानना है कि जिस मात्रा में नकदी की गिनती की जा रही थी, उसके मुकाबले सुरक्षा जांच पर्याप्त नहीं थी.

अब तक जांच में क्या-क्या बरामद हुआ है?

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से सात के पास से करीब 80 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. इसके अलावा अलग-अलग मूल्यवर्ग की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है.

हालांकि, 25 जून को FIR दर्ज होने के बाद भी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और रोजाना बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.