राम मंदिर ट्रस्ट में पहली बार महिला की एंट्री, पूर्व एयर मार्शल को CEO की जिम्मेदारी; जानिए सभी नए बदलाव

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हैं. निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी बनी हैं. पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को तीन साल के लिए CEO बनाया गया, जबकि गोविंद देव गिरि नए महासचिव होंगे.

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Ram Temple Trust: अयोध्या में राम मंदिर के संचालन और प्रशासन से जुड़े ट्रस्ट में बुधवार (02 सितंबर) को कई अहम बदलाव किए गए. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार किसी महिला को ट्रस्टी की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही ट्रस्ट के कामकाज को अधिक व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से चलाने के लिए पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को तीन साल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है.

ट्रस्ट की बैठक अयोध्या में हुई, जिसमें नए पदों और जिम्मेदारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को अब महासचिव बनाया गया है. वहीं दिल्ली के कारोबारी महेश भगचंदका को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है और उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है.

निर्मला यादव बनीं पहली महिला ट्रस्टी

इस बदलाव में सबसे खास नाम निर्मला यादव का है. लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी रहीं यादव को ट्रस्ट में जगह दी गई है. वह शिकोहाबाद के पीजी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य भी रह चुकी हैं. उनकी नियुक्ति के साथ पहली बार किसी महिला को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया गया है.

ट्रस्ट में तीन नए ट्रस्टियों को खाली पदों को भरने के लिए चुना गया. इनमें निर्मला यादव के अलावा दिल्ली के कारोबारी महेश भगचंदका और अयोध्या निवासी पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मदन मोहन पांडेय शामिल हैं. पांडेय वर्ष 1993 से राम जन्मभूमि मामले से जुड़े रहे और उन्होंने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी थी.

पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा होंगे CEO

ट्रस्ट ने अपने कामकाज में पेशेवर निगरानी बढ़ाने के लिए पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को CEO नियुक्त किया है. बताया गया कि CEO पद के लिए सर्च कमेटी ने तीन नामों की सूची तैयार की थी, जिसमें से मिश्रा का चयन किया गया. उनकी जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक काम तक सीमित नहीं होगी. मंदिर परिसर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और बड़े स्तर पर होने वाले वित्तीय संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी में CEO की भूमिका अहम होगी.

यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राम मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर से जुड़े संचालन में करोड़ों रुपये के संसाधनों का प्रबंधन भी होता है. ऐसे में ट्रस्ट के पारंपरिक ट्रस्टी-आधारित संचालन के साथ एक पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने की कोशिश दिखाई देती है.

गोविंद देव गिरि को मिली नई जिम्मेदारी

अब तक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहे गोविंद देव गिरि को पूर्णकालिक महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वह पहले भी ट्रस्ट के महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुके हैं. दूसरी ओर महेश भगचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है. भगचंदका का राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल से करीबी संबंध बताया जाता है. नई जिम्मेदारी के साथ वह ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

चंपत राय की वापसी की अटकलों पर विराम

इन फैसलों के बाद चंपत राय की दोबारा महासचिव पद पर वापसी की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है. दान राशि से कथित चोरी के विवाद के बाद राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया था.

यह विवाद 7 जून को सामने आया था, जब समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण ‘पवन’ पांडेय ने मंदिर की चढ़ावे की रकम में कथित तौर पर 5 से 7.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया था. इसके बाद जांच शुरू हुई. राज्य सरकार ने 13 जून को पहली SIT गठित की और जांच टीम ने अयोध्या में 15 से 20 जून तक पड़ताल की.

23 जून को SIT ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग को सौंपी. इसके दो दिन बाद 25 जून को आठ नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. 26 जून को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. अब नए पदों और नई प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ट्रस्ट ने अपने संचालन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. हालांकि, ट्रस्ट के प्रवक्ता की नियुक्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका.