Rameshwaram कैफे ब्लास्ट का संदिग्ध अब भी गिरफ्त से बाहर, NIA ने आरोपी पर 10 लाख का इनाम किया घोषित

Rameshwaram Cafe Blast: बेंगलुरु के फेमस ‘द रामेश्वरम कैफे’ में हुए विस्फोट का संदिग्ध अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. मामले की जांच NIA को सौंपी गई है. कई CCTV फुटेज में संदिग्ध को देखे जाने के बाद भी अब तक उसे ट्रैक नहीं किया जा सका है. इन सबके बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने संदिग्ध का एक स्केच जारी किया है. साथ ही इसकी जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपये का इनाम देने का भी ऐलान किया है.

NIA announces a cash reward of Rs. 10 lakh for information about the bomber in the Rameshwaram Cafe blast case of Bengaluru. Informant’s identity will be kept confidential: NIA pic.twitter.com/NY5PPnELKE

— ANI (@ANI) March 6, 2024