Rameshwaram cafe: धमाके के 8 दिन बाद लोगों के लिए दोबारा खुला रामेश्वरम कैफे

कर्नाटक के बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में मौजूद रामेश्वरम कैफे धमाके के 8 दिन बाद दोबारा खुला गया है. यहां पर विस्फोट 1 मार्च को हुआ था. बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके के इस कैफे में हुए ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए थे. फिर से ओपन हुए रामेश्‍वरम कैफे में ग्राहकों की चेकिंग पर काफी ध्यान दिया जा रहा है.

The blast took place at the cafe on 1st March in Bengaluru’s Whitefield area, injuring several people pic.twitter.com/W9es43cIEv

#WATCH | Karnataka: Rameshwaram cafe reopened 8 days after the blast

रामेश्वरम कैफे के को-फाउंडर राघवेंद्र राव ने कहा, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम सभी सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं. हम अपनी सुरक्षा टीम को मजबूत कर रहे हैं, हम पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पैनल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH | Raghavendra Rao, Co-founder, Rameshwaram Cafe says, ” We are taking all the security measures to avoid such incidents in the future…we are strengthening our security team, we are also trying to have a panel of ex-servicemen to train our security guards…” https://t.co/FcAZldG4HE pic.twitter.com/NIgKuI5KoA

राघवेंद्र राव ने बताया, “हमने अधिकारियों को सभी सीसीटीवी फुटेज और जानकारी दे दी है. हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं. इतनी जल्दी कैफे को फिर से खोलने में मदद करने के लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं.” उन्होंने कहा, “एनआईए जल्द ही अपराधी को हमारे सामने लाएगी. हमने दोबारा कैफे खोलने से पहले सभी सावधानियां बरती हैं.सरकार और पुलिस ने हमें निर्देशित किया है कि कहां अधिक सीसीटीवी लगाए जाएं. हम परिसर पर नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे.”

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Checking of the customers being done at the Rameshwaram cafe.

The cafe has reopened for people, 8 days after the blast. pic.twitter.com/kwclTU4ksE

