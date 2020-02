नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने “लैंगिक न्याय के लक्ष्य” पर आगे बढ़ने के लिए भारतीय न्यायपालिका के प्रयासों की रविवार को प्रशंसा की और कहा कि उच्चतम न्यायालय हमेशा से “सक्रिय एवं प्रगतिशील” रहा है. ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ विषयक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में राष्ट्रपति ने कहा कि शीर्ष अदालत ने “प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन” की अगुवाई की है.

President Ram Nath Kovind at the valedictory session of the International Judicial Conference, in Delhi: I am happy to note that the role of the judiciary in harmonising environmental protection and sustainable development is being given sharp focus in various countries. pic.twitter.com/XYsLv2R04r

