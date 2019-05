जयपुर: लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जबरदस्त जीत के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम का काम करना है, राम का काम होकर ही रहेगा. आरएसएस चीफ भागवत ने यह बयान रविवार को उदयपुर दौरे के दौरान दिया. वह प्रताप गौरव केंद्र के ‘मंदिर प्राण प्रतिष्ठा’ कार्यक्रम के लिए गए हुए थे. उनके साथ वहां अध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू भी मौजूद थे. बता दें कि शुक्रवार को उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद भागवत ने मीडिया से कहा था, “आ गई है सरकार वापस.”

कार्यक्रम को सबसे पहले मोरारी बापू ने संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, “सदियों से यह देश राम का नाम लेता आ रहा है. आज यह देश उन परिस्थितियों से गुजर रहा है कि हमें राम के काम के बारे में भी सोचना चाहिए. मैं युवाओं के हाथों में राम नाम लिखा देखकर खुश होता हूं.”

