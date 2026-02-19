Hindi India Hindi

Ramzan 2026 Chhattisgarh Muslim Employees Log Out 1 Hour Early

इस कैटेगरी के एम्प्लॉयीज पर सरकार हुई मेहरबान, शिफ्ट आवर्स से 1 घंटे पहले घर जाने की मिली छूट, जानें वजह

रमजान को देखते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी कर चुकी है. अब इस राज्य सरकार ने मुस्लिम भाई-बहनों को ये छूट दी.

यह निर्णय सामाजिक सद्भाव और धार्मिक संवेदनशीलता का परिचायक है. (Photo: Freepik)

इस्लाम धर्म के पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है और मुस्लिम भाई-बहनों ने दिनभर भूखे-प्यासे रहकर रोजा रखा. रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य के सभी शासकीय मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय समय से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति दे दी है. सरकार के इस निर्णय को लोगों ने सराहनीय कदम बताया. डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी जाति, धर्म, पंथ और समाज की आस्था का सम्मान किया जा रहा है. यह निर्णय सामाजिक सद्भाव और धार्मिक संवेदनशीलता का परिचायक है.

तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को कौन-सी राहत दी?

इससे पहले तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी. सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, अनुबंध आधारित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी रमजान के दौरान एक घंटा पहले कार्यालय या स्कूल से छुट्टी ले सकेंगे. यानी वे सामान्य समय की बजाय शाम 4 बजे घर जा सकेंगे.

सरकार का मानना है कि रोजा रखने वाले कर्मचारियों को शाम के समय इफ्तार और नमाज की तैयारी में काफी समय लगता है. इसलिए यह निर्णय उनके लिए राहत भरा साबित होगा. हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी विभाग में आपात स्थिति या जरूरी काम होगा, तो कर्मचारियों को सामान्य समय तक रुकना पड़ सकता है.

आंध्र प्रदेश में भी मिला मुस्लिम कर्मचारियों को फायदा

तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान एक घंटे पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है. वहां यह सुविधा 18 फरवरी से 19 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी. इस आदेश के तहत सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, अनुबंधित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रोजा रखने की स्थिति में समय से पहले छुट्टी मिल सकेगी, ताकि वे इफ्तार और नमाज के लिए तैयारी कर सकें.

हालांकि, आंध्र प्रदेश में इस फैसले को लेकर कुछ जगहों पर विरोध भी सामने आया है. लेकिन कई लोगों ने इसे सही और धार्मिक सहूलियत देने वाला कदम बताया है. सरकार ने वहां भी यही कहा है कि आपातकालीन सेवाओं में जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को सामान्य समय तक काम करना होगा.

