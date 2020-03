नई दिल्ली: मुंबई की स्पेशल हॉलिडे कोर्ट ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरास्त में भेज दिया है. इससे पहले आज सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने राणा कपूर से कुल 15 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर छापे मारे थे.

Mumbai’s Special Holiday Court sends #YesBank founder Rana Kapoor to Enforcement Directorate custody till 11th March. He was yesterday arrested by the ED and produced today in the Court. pic.twitter.com/rFCTE4Kjbg

— ANI (@ANI) March 8, 2020