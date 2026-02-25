  • Hindi
रांची में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस में नहीं था ब्लैक बॉक्स, 4 साल से उड़ा नहीं था प्लेन, एक जान बचाने गए थे, 7 चली गईं

क्रैश हुए प्लेन Beechcraft C90 मॉडल को करीब 30-40 साल पुराना बताया जा रहा है. सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था. जानिए क्या क्या कमियां थी.

AI से बनाई गई इमेज.
झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस 23 फरवरी 2026 की शाम को क्रैश हो गई, जिसमें विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई. विमान दिल्ली स्थित रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का Beechcraft C90 King Air था, जो मेडिकल इवैक्यूएशन (एयर एम्बुलेंस) फ्लाइट पर था. इस हादसे में मारे गए लोगों में एक गंभीर रूप से झुलसा हुआ मरीज संजय कुमार (या संजय साव), उनकी पत्नी, एक डॉक्टर (डॉ. विकास कुमार गुप्ता, क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया विशेषज्ञ), पैरामेडिक, और दो पायलट शामिल थे. परिवार ने मरीज को दिल्ली ले जाने के लिए करीब 8 लाख खर्च किए थे, जिसमें उधार भी लिया गया था, लेकिन सफर शुरू होते ही त्रासदी हो गई. हादसे के बाद जांच में विमान की कई गंभीर कमियां सामने आई हैं, जो सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती हैं

ब्लैक बॉक्स नहीं था

सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था. ब्लैक बॉक्स हादसे के कारणों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें उड़ान के आखिरी पलों की आवाजें, इंजन डेटा, ऊंचाई, स्पीड आदि रिकॉर्ड होती हैं.

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, यह छोटा और हल्का विमान होने की वजह से ब्लैक बॉक्स फिट नहीं किया गया था. इससे जांच बहुत मुश्किल हो गई है. DGCA और AAIB की टीम को अब मलबे, मौसम डेटा, और अन्य साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

4 साल से विमान नहीं उड़ा था

अधिकारियों के अनुसार, यह विमान 2018 से 2022 तक लगभग 4 साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया था कुछ रिपोर्ट्स में इसे “unused for 4 years” कहा गया है. इतने लंबे समय तक ग्राउंडेड रहने से एयरक्राफ्ट में कई तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे इंजन, फ्यूल सिस्टम, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जंग या डिग्रेडेशन. बैटरी, टायर, या अन्य पार्ट्स की खराबी. मेंटेनेंस और रेगुलर इंस्पेक्शन में कमी. क्यों इतने साल ग्राउंडेड रहा, अभी स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन यह एक बड़ी लापरवाही दर्शाता है.

विमान बहुत ज्यादा पुराना

कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि Beechcraft C90 मॉडल करीब 30-40 साल पुराना था. पुराने विमानों में पार्ट्स fatigue) ज्यादा होते हैं. DGCA के नियमों के अनुसार ऐसे पुराने एयरक्राफ्ट के लिए सख्त मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन जरूरी होते हैं, लेकिन यहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरी तरह फॉलो हुए थे.

अन्य संभावित कमियां

खराब मौसम मुख्य वजह बताई जा रही है. पायलट ने उड़ान के 23 मिनट बाद (7:34 pm) कोलकाता ATC से वेदर की वजह से रूट डायवर्शन मांगा, लेकिन इसके तुरंत बाद रडार और कम्युनिकेशन कनेक्ट खो गया. मौसम विभाग ने पहले से थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया था.

कंपनी की तरफ से कहा गया कि विमान नॉर्मल ऑपरेट हो रहा था और कोई डिफेक्ट रिपोर्ट नहीं था, लेकिन जांच में ये दावे परखे जा रहे हैं. छोटे चार्टर/एयर एम्बुलेंस ऑपरेटर्स में कभी-कभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कमजोर होते हैं जैसे पायलट ट्रेनिंग, वेदर मिनिमम्स, या मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स भी इसके शामिल होते हैं.

जांच की स्थिति

DGCA और AAIB की टीम घटनास्थल पर पहुंची है. मलबा जंगल में बिखरा हुआ है, और जांच चल रही है. ब्लैक बॉक्स न होने से कारणों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मौसम, पायलट के आखिरी कम्युनिकेशन, और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स से सुराग मिल सकते हैं.

