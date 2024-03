रांची में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप, 7-8 स्थानीय युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज; तीन गिरफ्तार

झारखंड के रांची में हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक महीला ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में अधिकारी का कहना है, कि गैंग रेप में’7-8 स्थानीय लोग शामिल हैं’. इसपर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है, मुझे इस घटना की पूरी तथ्यात्मक सत्यता की जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. जो कोई भी हमारी किसी भी भारतीय या विदेशी बहन के खिलाफ ऐसा अपराध करेगा, उन सभी दुष्टों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 300 किलोमीटर दूर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरुमाहाट में शुक्रवार की रात हुई, जब स्पेन का पर्यटक जोड़ा एक अस्थायी तंबू में रात बिता रहा था. पुलिस ने शनिवार को कहा, कथित तौर पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.

जरमुंडी सब डिविजनल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार ने बताया, सामूहिक बलात्कार की घटना शुक्रवार रात को हुई. हालांकि, आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. इस बीच, एक अन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, घटना में सात से आठ स्थानीय युवक शामिल थे.

अधिकारी ने कहा कि अब तक तीन गिरफ्तारियां की गई हैं जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है. पीड़िता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, दम्पति दोपहिया वाहन से बांग्लादेश से दुमका पहुंचे थे और घूम रहे थे.संयोग से, कथित अपराध उस दिन हुआ जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में थे और उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया था.

#WATCH | Dumka, Jharkhand: On the Spanish woman’s alleged gangrape case, SP Pitamber Singh Kherwar says, “As the victims were speaking in Spanish English which we were not able to understand, we took them to hospital where it was discovered that it is a case of gangrape of the… pic.twitter.com/n0OtRspMbe

— ANI (@ANI) March 2, 2024