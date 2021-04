COVID-19,Randeep Singh Surjewala, Harsimrat Kaur Badal, News: देश में तेजी से संक्रमण की लहर के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) और पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) COVID19 से पॉजिटिव हो गए हैं. दोनों नेताओं ने खुद को आइसालेट कर लिया है और अपने संपर्क में आए लोगों को संक्रमण की टेस्‍ट कराने के लिए भी कहा है. Also Read - COVID19: कई सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस में अटेंडेंस को लेकर दी छूट, पढ़े यहां डिटेल

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित हैं.

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव आई हैं और उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है.

Shiromani Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal tests positive for #COVID19. She tweets that she has mild symptoms and has quarantined herself at her home. pic.twitter.com/nwcNtYrBeA

— ANI (@ANI) April 16, 2021