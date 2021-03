नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन सुगमता) सूचकांक को गुरुवार को जारी कर दिया है. देश के 111 शहरों में से बेंगलुरू पहले, पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहे हैं. इस सूचकांक में शीर्ष 10 शहरों में चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर और वडोदरा शामिल हैं Also Read - WATCH: पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने मोटेरा की पिच को लेकर कसा तंज; पोस्ट की 'पिच रिपोर्ट'

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि '10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों' की श्रेणी में शिमला शीर्ष पर रहा है. सरकार के 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन सुगमता) सूचकांक में 111 शहरों में से बेंगलुरू पहले, पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा. ईज ऑफ लिविंग सूचकांक (Ease of Living Index) में चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर और वडोदरा भी शीर्ष 10 शहरों में रहे.

Union Minister HS Puri announces rankings of Ease of Living Index (EoLI) 2020 & Municipal Performance Index (MPI) 2020 Also Read - Mumbai Police गैंगस्‍टर Ravi Pujari को बेंगलुरु से लाई, विदेश से लाया गया था भारत

Bengaluru, Pune, Ahmedabad best cities in EoLI 2020 (Mn Plus Category). Shimla first in EoLI 2020 (Less than Mn Category). Indore & NDMC leading in MPI 2020. pic.twitter.com/fWdDDJqJ2V

