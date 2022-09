लिंगायत मठ (Lingayat Seer) के स्वामी शिवमूर्ति गुरुगा (Shivamurthy Murugha) को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा की गिरफ्तारी POCSO एक्ट के तहत हुई है. साथ ही उनपर IPC की धारा 376 यानी बलात्कार का भी केस दर्ज किया गया है. इसके पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. इन सबके बीच संत शिवमूर्ति गुरुगा ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए आरोप लंबे समय से चली आ रही साजिश का हिस्सा है. उन्होंने भरोसा जताया कि वह मामले में बाइज्जत बरी होकर आएंगे. उन्होंने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले हैं और जांच में सहयोग करेंगे.Also Read - UP: क्राइम रेट में बड़ी कमी, CM योगी ने NCRB के आंकड़ों पर 'सबसे सुरक्षित' राज्य का दावा किया

The chief pontiff of Sri Murugha Mutt, Shivamurthy Murugha Sharanaru, accused of sexually assaulting minors, being taken to police station after which he will be taken for medical test. He is likely to be formally arrested after this procedure. pic.twitter.com/iKsxA0ye59

— ANI (@ANI) September 1, 2022