नई दिल्ली: भारत में 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले (rape cases in india), यानी रोजाना औसतन 86 ममले (rape cases) दर्ज किए गए. वहीं, उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध (crime against women) के करीब 49 मामले प्रति घंटे दर्ज किए गए. यह जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नई रिपोर्ट से सामने आई है.

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2021' रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में बलात्कार के 28,046 मामले, जबकि 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए थे. 2021 में राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे अधिक 6,337 मामले दर्ज किए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 2,947, महाराष्ट्र में 2,496, उत्तर प्रदेश में 2,845, दिल्ली में 1,250 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए.

रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश भर में " महिलाओं के खिलाफ अपराध" के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अपराध की दर (प्रति एक लाख आबादी पर) 64.5 प्रतिशत थी. ऐसे अपराधों में 77.1 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए. आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले और 2019 में 4,05,326 मामले दर्ज किए गए थे.

महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले UP में दर्ज

एनसीआरबी के अनुसार, 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक 56,083 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए. इसके बाद, राजस्थान में 40,738, महाराष्ट्र में 39,526, पश्चिम बंगाल में 35,884 और ओडिशा में 31,352 मामले दर्ज किए गए.

कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर

एनसीआरबी रिपोर्ट में कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर, विशेषज्ञों का तथ्य छिपाने का आरोप

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज होने के साथ यह 2021 में देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है.

संज्ञेय अपराधों की संख्या के मामले में कोलकाता, पुणे हैदराबाद बेहतर

आंकड़ों के अनुसार कोलकाता में संज्ञेय अपराधों की संख्या के मामले में स्कोर 103.4 प्रति एक लाख आबादी है और यह शहर पुणे से काफी आगे है , जहां यह आंकड़ा 256.8, वहीं तीसरे स्थान पर हैदराबाद में यह आंकड़ा 259.9 है. सूची में शामिल अन्य शहरों में कानपुर (336.5), बेंगलुरु (427.2) और मुंबई (428.4) हैं.

विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में कोलकाता में अपराध कम होने की बात पर आशंका प्रकट की

एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट में कोलकाता का स्कोर 129.5 था. रिपोर्ट के अनुसार इस शहर में भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों की दर 2021 में 92.6 थी जो पिछले साल 109.9 हो गयी. हालांकि विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में कोलकाता में अपराध के मामले कम होने की बात पर आशंका प्रकट की है.

कोलकाता में अधिकतर आपराधिक गतिविधियां दर्ज ही नहीं हो रहीं: विशेषज्ञ

जादवपुर विश्वविद्यालय में धर्म और समाज अध्ययन केंद्र की समन्वयक और समाजशास्त्र विभाग की पूर्व प्रमुख रूबी साईं ने कहा, यह आंकड़ा थोड़ा अजीब लगता है. राज्य सरकार की ओर से तथ्यों को छिपाये जाने की बात स्पष्ट है. उन्होंने कहा, कोलकाता में अधिकतर आपराधिक गतिविधियां दर्ज ही नहीं हो रहीं और मुझे विश्वास है कि अधिकारियों ने जो आंकड़े दिये, वे वास्तविक नहीं हैं. प्रेसीडेंसी कॉलेज में समाजशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर प्रशांत रे ने भी साईं की तरह मत रखा.

पंजाब और हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े

पंजाब और हरियाण में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 2020 की तुलना में वृद्धि देखी गयी. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने जानकारी दी है. हालांकि पंजाब में 2021 में सभी प्रकार के अपराधों में 2020 की तुलना में गिरावट नजर आयी. हरियाणा में सभी प्रकार की आपराधिक घटनाओं में सात प्रतिशत वृद्धि हुई.

पंजाब में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 17 फीसदी की वृद्धि

एनसीआरबी की इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 17 फीसद की वृद्धि हुई. राज्य में 2020 में इस तरह के 4,883 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2021 में इस प्रकार के 5,662 मामले सामने आए.

हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले 27 फीसदी बढ़े

ब्यूरो के मुताबिक इसी तरह हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले 27 फीसदी बढ़ गए. राज्य में 2020 में इस तरह के 13,000 मामले दर्ज किये गए थे , जबकि 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 16,658 हो गया. हरियाणा में 2021 में बलात्कार की 1,716 घटनाएं सामने आई, जबकि 2020 में 1,373 मामले सामने आए थे.

पंजाब में 2021 में बलात्कार की कुल 508 घटनाएं हुई

पंजाब में 2021 में बलात्कार की कुल 508 घटनाएं हुई, जबकि 2020 में 504 ऐसे अपराध हुए थे. राज्य में बलात्कार के प्रयास के मामले 2020 के 53 से बढ़कर 2021 में 60 हो गये. राज्य में महिलाओ के शील भंग करने के इरादे से उनपर हमलों के मामले 2020 के 732 से घटकर 2021 में 688 रह गए.

पंजाब में सभी प्रकार के अपराध घटे, हरियाणा में बढ़े

एनसीआबी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में आईपीसी, विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत सभी प्रकार के अपराध 2020 के 82,875 से घटकर 2021 में 73,581 रह गए. हालांकि हरियाणा में सभी प्रकार की आपराधिक घटनाएं 2020 की 1,92,395 से बढ़कर 2021 में 2,06,431 हो गईं.