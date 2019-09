नई दिल्‍ली: रेप केस में जेल में बंद विवादित गुरमीत राम रहीम के एक चेले ने संसद में चाकू लेकर घुसने की कोशिश की है. इस पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसे संसद पुलिस थाना ले जाया गया है. पुलिस इस व्‍यक्‍ति से पूछताछ कर रही है. अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि वह चाकू लेकर संसद में क्‍यों घुसना चाहता था.

पुलिस के मुताबिक, इस व्‍यक्‍ति की पहचान सागर इंसा के रूप में हुई है. वह दिल्‍ली के लक्ष्‍मी नगर इलाके का रहने वाला है. वह डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख और रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम का अनुयायी है.

Delhi: A person has been detained while he was trying to enter the Parliament allegedly with a knife. He has been taken to Parliament police station. pic.twitter.com/rKforH5i5R

