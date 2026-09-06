जन्माष्टमी की रात रेप... मुजफ्फरनगर में मंदिर जा रही नाबालिग पीड़िता का रास्ते से हुआ अपहरण

Rape: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 14 साल की एक किशोरी जन्माष्टमी की रात 4 सितंबर को मंदिर जाने के लिए घर से निकली. आरोप है कि तीन युवकों ने किशोरी का रास्ते से ही अपहरण कर लिया और उनमें से एक आरोपी के घर ले गए. जहां एक आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन रेप किया. पीड़िता की उम्र 14 साल बताई जा रही है.
यह घटना छपार थाना क्षेत्र की है. आरोपी लड़कों की पहचान समीर, वलीम और सलमान के रूप में हुी है. इन तीनों ने ही पीड़िता को मंदिर के रास्ते से उठाया था. समीर पर इल्जाम है कि उसने अपने घर में पीड़िता से रेप किया.
जब काफी देर तक पीड़िता घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हुए. जब परिवार जनों ने तलाश की तो पीड़िता बदहवास स्थिति में समीर के घर में मिली. इसके बाद पीड़िता ने रो-रोकर अपनी आपबीती बताई.
पीड़िता परिवार वालों के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी. जानकारी के मुताबिक तब तक तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. लड़की ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान आरोपी समीर समेत सभी तीनों लड़कों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. इस केस में योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज का भी बयान सामने आया है. उन्होंने योगी सरकार ने मांग की है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो. साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो.
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