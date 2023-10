Hindi India Hindi

Rapid Rail New Name No Limit To His Self Obsession Congress Takes A Jibe After Rapidx Name Changes To Namo Bharat

RAPIDX बना 'Namo Bharat' तो कांग्रेस ने कसा तंज, Tweet कर बोले जयराम रमेश- 'आत्म-मुग्धता की...'

Rapid Rail New Name: PM मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को साहिबाबाद स्टेशन से रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे.

Rapid Rail New Name: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का नाम अब ‘नमो भारत’ (Namo Bharat) होगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि नई ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (RRTS) रेलगाड़ियों को ‘नमो भारत’ के नाम (Rapid Rail New Name) से जाना जाएगा. देश की पहली रैपिड रेल का नाम बदलने पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने इसे ‘आत्म-मुग्धता’ की पराकाष्ठा बताया. मालूम हो कि PM मोदी शुक्रवार (20 अक्टूबर) को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल (Delhi Meerut Rapid Rail New Name) के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे.

After Namo stadium now Namo trains. There is simply no limit to his self-obsession. https://t.co/tEt6zU8h5e — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 19, 2023

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने ट्वीट किया, ‘नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन. उनकी आत्म-मुग्धता की पराकाष्ठा है.’

21 से यात्रा कर सकेंगे आम लोग

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा पहला फेज उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का पहला फेज गुलधर और दुहाई स्टेशनों के जरिए साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा. मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारे की नींव रखी थी. नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के जरिए देश में क्षेत्रीय संपर्क को बदलने की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुसार आरआरटीएस परियोजना विकसित की जा रही है.

रफ्तार का रोमांच

RRTS 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नयी रेल आधारित, उच्च गति, उच्च आवृत्ति के साथ क्षेत्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाली प्रणाली है. PMO ने बताया है कि यह एक ‘परिवर्तनकारी’ क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसमें अंतर शहरी आवागमन के लिए हर 15 मिनट में उच्च गति वाली ट्रेन उपलब्ध होगी और आवश्यकता के अनुसार यह हर पांच मिनट में भी उपलब्ध हो सकती है.

8 गलियारे बनेंगे

उसने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 8 RRTS गलियारे की पहचान की गई है, जिसमें पहले चरण में तीन गलियारों दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर और दिल्ली-पानीपत के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी गयी है. PMO ने बताया कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारा 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है. यह गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदीनगर शहरों के जरिए एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा.

सबसे कम किराया कितना?

स्टैंडर्ड क्लास में सबसे कम किराया 20 रुपये है और प्रीमियम क्लास में सबसे कम किराया 40 रुपये रखा गया है. RapidX से सफर करने वाले यात्रियों को गाजियाबाद से दुहाई डिपो जाने के लिए 30 रुपये देने होंगे. इसी तरह गुलधार से दुहाई डिपो जाने के लिए यात्रियों को 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. दुहाई से दुहाई डिपो तक का किराया 20 रुपये रखा गया है. यह किराया स्टैंडर्ड क्लास का है. वहीं, प्रीमियम क्लास में साहिबाबाद से दुहाई डिपो जाने के लिए यात्रियों को 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. गाजियाबाद से दुहाई डिपो का किराया 60 रुपये तय किया गया है. साथ ही गुलधार से दुहाई डिपो का किराया 60 रुपये रखा गया है. दुहाई से दुहाई डिपो का किराया 40 रुपया होगा. NCRTC की तरफ से बताया गया है कि जिन बच्चों की लंबाई 90 सेंटीमीटर से कम है उन्हें रैपिडएक्स ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने की इजाजत होगी.

