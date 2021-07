Rashtrapati Bhavan: राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय 1 अगस्त से आम लोगों के लिये फिर से खुल जाएंगे. शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. कोविड-19 के प्रकोप के कारण ये अप्रैल से मध्य से बंद थे. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शनिवार और रविवार को अलग-अलग समयावधि में राष्ट्रपति भवन का दीदार किया जा सकता है. लोग सुबह साढ़े 10 से लेकर साढ़े 11, साढ़े 12 से डेढ़ और ढाई से साढ़े 3 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन के दर्शन कर सकेंगे. अधिकतम 25 लोग दीदार कर सकते हैं.Also Read - Lockdown in Bangladesh: कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बांग्लादेश में मचाई तबाही, लगा संपूर्ण लॉकडाउन

बयान में कहा गया है कि राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, सप्ताह में छह दिन (मंगलवार से रविवार) अलग-अलग समयावधि में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दीदार किया जा सकता है. लोग सुबह साढ़े 9 से लेकर साढ़े 11, साढ़े 11 से 1, डेढ़ से 3 और साढ़े 3 से 5 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के दर्शन कर सकेंगे. अधिकतम 50 लोग दीदार कर सकते हैं.

Rashtrapati Bhavan and Rashtrapati Bhavan Museum Complex to re-open for public viewing from August 1

