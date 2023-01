Mughal Garden Renamed: राष्ट्रपति भवन के मशहूर 'मुगल गार्डन' का नाम बदला गया, अब 'अमृत उद्यान' नाम से जाना जाएगा

Mughal Garden Renamed: राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुग़ल गार्डन का नाम बदल दिया गया है. केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है. अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान (Amrit Udyan) के नाम से जाना जायेगा. केंद्र सरकार इसे यही नया नाम दिया है. राष्ट्रपति की सचिव नविका गुप्ता द्वारा इसकी सूचना दी गई है.

नविका गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75 साल होने के पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के बीच मुगल गार्डन का नाम बदला गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे नया नाम दिया है. अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जायेगा.’ बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से कोई नाम बदला गया है. केंद्र सरकार इससे पहले भी नाम बदल चुकी है. दिल्ली में ही मुगल शासकों के नाम पर बनीं कई जगहों और सड़कों के नाम बदले गये हैं.

न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यूपी सहित कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में जिलों और इलाकों के नाम बदले गये हैं. कई रेलवे स्टेशनों के भी नाम बदले गये हैं. कई बार इसे लेकर विवाद की स्थिति भी रही है.