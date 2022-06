देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा (Presidential Election 2022) और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बीते गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा (Rashtrapati Chunav 2022) की. चुनाव के घोषणा के बाद से ही देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर कयास तेज हो गए हैं. विपक्षी दलों ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर लामबंदी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की. मालूम हो कि राष्ट्रपति उम्मदीवार के चयन को लेकर बुधवार को विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है.Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: क्या शरद पवार ही होंगे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, समर्थन देने को तैयार है कांग्रेस!

TMC chief & West Bengal CM Mamata Banerjee and NCP chief Sharad Pawar discussed the upcoming Presidential election during the meeting.

